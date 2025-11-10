Nhảy cầu tự vẫn vì... cãi nhau với vợ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 đêm 9/11, người dân phát hiện một người đàn ông leo qua lan can cầu Trần Phú nối đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang với đường Trần Phú, phường Nha Trang, rồi nhảy xuống sông Cái.

Nhiều người dân đứng trên hành lang cầu Trần Phú theo dõi cuộc tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tá Nguyến Đức Chính, Trưởng Đồn biên phòng Cầu Bóng trực tiếp chỉ huy 10 cán bộ, chiến sĩ sử dụng ca nô của đơn vị và huy động thêm ca nô của ông Phan Tấn Phát (SN 1982, trú ở phường Bắc Nha Trang), phối hợp Công an, dân quân phường Bắc Nha Trang và phường Nha Trang, khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm. Đến hơn 23h đêm, lực lượng tìm kiếm phát hiện người đàn ông đang chới với giữa dòng nước nên tiếp cận, cứu vớt nạn nhân đưa vào bờ.

Người đàn ông đã được cứu sống sau những nỗ lực của lực lượng tìm kiếm. Ảnh: Văn Tân.

Qua xác minh được biết người đàn ông này là Đinh Vũ N.C (SN 1982, trú ở phường Tây Nha Trang). Chỉ vì mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nhau với vợ, mà ông N.C đã nhảy từ cầu Trần Phú xuống hạ lưu sông Cái để tự vẫn, nhưng đã được cứu vớt kịp thời.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn