Nhậu say, tông văng 2 mẹ con người đi đường rồi lái ô tô bỏ chạy

Sáng 15-10, trung tá Trương Hoàng Anh - Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) - cho biết đã lập biên bản tạm giữ phương tiện là ô tô có liên quan đến vụ tai nạn vừa xảy ra trên địa bàn.

Clip nam thanh niên đi xe máy tông vào 2 mẹ con

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút tối 14-10, người dân ở khu vực ngã tư đường Trần Phú - Lý Thường Kiệt (TP Tam Kỳ) chứng kiến vụ việc chiếc ô tô màu trắng, 7 chỗ, mang BKS 92A-299.85 phóng nhanh trên đường Trần Phú. Khi ô tô đến gần ngã tư Trần Phú - Lý Thường Kiệt thì tông vào phía sau xe máy và xe đạp của 2 mẹ con đang đi sát lề bên phải, sau đó rời khỏi hiện trường. Vụ việc được camera của người dân ghi lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay trong đêm, bất chấp thời tiết bất lợi, cán bộ - chiến sĩ Công an TP Tam Kỳ đã truy tìm và đưa được đối tượng điều khiển ô tô cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Danh tính người điều khiển ô tô được xác định là T.Đ.N (SN 1991, trú tại xã Tam Lãnh, Phú Ninh). Sau khi gây tai nạn, tài xế này đã lái xe bỏ chạy về Tam Lãnh.

N. bị triệu tập làm việc

"Ngay sau khi xác minh được phương tiện, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Tam Kỳ đã ngược lên đến Tam Lãnh để mời tài xế và đưa phương tiện về trụ sở. Khoảng 0 giờ 25 phút rạng sáng 15-10, chúng tôi đã lập biên bản làm việc với tài xế này. Qua kiểm tra, bước đầu xác định thời điểm làm việc, tài xế này có nồng độ cồn. Hiện phương tiện đã bị tạm giữ. Riêng hai nạn nhân bị va chạm đã được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện chữa trị kịp thời" - trung tá Trương Hoàng Anh cho hay.

