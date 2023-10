CLIP: Tài xế xe tải ngủ gật, gây tai nạn khiến 13 người thương vong

Ngày 10-10, tin từ Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Văn Huân (SN 1994, ngụ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông làm 1 người chết, nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 13 người thương vong

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 8-10, ông Phạm Văn Huân điều khiển xe tải mang BKS: 29H - 076.25 lưu thông trên đường tránh thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) hướng từ Gia Lai - Đắk Lắk.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe tải đến đoạn Km 13 + 800 đường tránh thị xã Buôn Hồ thì ông Huân buồn ngủ khiến xe lấn sang phần đường ngược chiều. Liền sau đó, xe tải đã tông vào xe chở khách du lịch loại 16 chỗ mang BKS: 47F - 002.03, do anh Phạm Phú Quý (SN 1987, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh L.Q.H. (SN 1996, ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), là hướng dẫn viên du lịch tử vong và một số người khác bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Phạm Văn Huân đã đến Công an thị xã Buôn Hồ đầu thú và khai nhận hành vi gây tai nạn giao thông.

Theo clip trích xuất từ camera của chiếc xe tải thì khi đang lưu thông, ông Huân có biểu hiện mệt mỏi và ngủ gật.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, đoạn clip do 1 chiếc xe chạy phía sau quay lại cảnh đoàn xe đang lưu thông trên đường thì bất ngờ chiếc xe tải chạy sang phần đường ngược chiều dù không vượt phương tiện nào. Trước tình hình này, tài xế xe du lịch đã đánh lái sang phần đường bên trái để tránh xe tải. Tuy nhiên, chiếc xe tải vẫn tông vào hông bên phụ xe du lịch gây ra vụ tai nạn.

Trao đổi với phóng viên, anh Quý cho biết khi phát hiện xe tải lấn qua phần đường anh đá đèn, bấm còi nhưng tài xế xe tải không phản ứng.

"Khi xe tải tới gần, tôi hốt hoảng đánh lái sang phần đường bên trái để tránh xe tải và bị xe này tông vào phần hông phía bên phụ. Cú tông mạnh khiến xe lật nghiêng, va vào lan can một đoạn dài. Nếu tôi không né kịp thì 2 xe sẽ đâm trực diện và hậu quả sẽ nặng nề hơn. Bên cạnh đó, nếu không có lan can bên đường thì xe đã lao xuống vực, lật nhiều vòng" - anh Quý nói.

Được biết, xe 16 chỗ chở đoàn khách 11 người từ TP Hà Nội vào các tỉnh Tây Nguyên du lịch.

CLIP: Khoảnh khắc tài xế xe tải ngủ gật, gây tai nạn khiến 13 người thương vong

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động