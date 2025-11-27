Nhặt được túi vàng 4,5 chỉ trong bùn lũ, tiểu đội trưởng tìm trả lại cho dân

Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt (bìa phải) trao lại 4,5 chỉ vàng cho bà Nguyễn Thị Ngọc sau khi nhặt được trong lúc dọn bùn lũ tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: HOÀNG ANH

Ngày 27-11, trung tá Lê Anh Thương - Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) - cho biết trong lúc dọn dẹp nhà dân tại xã Hòa Xuân (thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk), thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt, tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, cùng đồng đội phát hiện một túi da nhỏ nằm sâu dưới lớp bùn trong căn phòng bị đổ sập.

Nhận thấy đây có thể là tài sản giá trị, anh Kiệt lập tức báo cáo chỉ huy để tìm chủ nhân. Qua xác minh, đơn vị xác định bà Nguyễn Thị Ngọc, 70 tuổi, trú tại thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (vùng Phú Yên cũ) là chủ nhân túi vàng nêu trên.

Bên trong túi có chuỗi ngọc bịt vàng, đôi bông tai và mặt dây chuyền tổng giá trị 4,5 chỉ vàng. Đơn vị đã trực tiếp trao lại tài sản cho bà.

Nhận lại số vàng dành dụm cả đời, bà Ngọc bật khóc: "Gia đình tôi mất quá nhiều sau lũ. Nhà sập, đồ đạc trôi sạch. Giữa lúc chưa biết phải bắt đầu từ đâu thì các chú bộ đội đến giúp từng chút. Không ngờ chú Kiệt lại nhặt được và trả giúp tôi số vàng quý giá như vậy".

Đại úy Lý Văn Khiêm - Chính trị viên Đại đội 9 - cho biết thượng sĩ Kiệt là người gương mẫu, trách nhiệm, luôn nhận phần việc khó khi đơn vị về giúp dân. Trước đó anh Kiệt từng trả lại bọc tiền hơn 10 triệu đồng nhặt được trong lúc hỗ trợ một hộ dân ở phường Đông Hòa.

Không chỉ dừng lại ở ghi nhận nội bộ, hành động đẹp của thượng sĩ Kiệt đã được Sư đoàn 10 khen thưởng đột xuất, đồng thời ban hành công văn yêu cầu các đơn vị trong toàn sư đoàn học tập tấm gương sáng này.

Riêng Trung đoàn 66, nơi anh Kiệt công tác, đã gửi thư khen tới bộ phận trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ