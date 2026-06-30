Nhật Bản gục ngã trước Brazil ở phút 95

Cuộc so tài tại Houston Stadium (Mỹ) trong khuôn khổ vòng knock-out đầu tiên giữa đại diện Nam Mỹ và đại diện châu Á diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và mang đến diễn biến đầy kịch tính.

Nhật Bản đã ở rất gần chiến thắng loại trực tiếp đầu tiên trong lịch sử World Cup. Họ đã dẫn Brazil hơn 1 giờ, nhưng cuối cùng vẫn gục ngã bởi màn ngược dòng của đội bóng 5 lần vô địch thế giới.

Tiền vệ Kaishu Sano mở tỉ số phút 29 sau khi cắt được đường chuyền lỗi của hậu vệ Danilo, rồi tự mình băng lên dứt điểm hạ thủ môn Alisson Becker.

Bàn thắng đầu tiên của Sano đưa đại diện châu Á vào thế dẫn trước nhà vô địch World Cup 5 lần khi hiệp một khép lại.

Nhật Bản không chỉ ghi bàn rồi co cụm phòng ngự. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu tổ chức phòng thủ chặt chẽ, bóp nghẹt những khoảng trống quen thuộc của Brazil và khiến hàng công đối thủ gần như không tạo được cơ hội rõ rệt trong hiệp đầu.

Tuy nhiên, kinh nghiệm và bản lĩnh của Brazil đã tạo ra khác biệt sau giờ nghỉ. Tiền vệ Casemiro đánh đầu gỡ hòa phút 56, đồng thời trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ 2 ghi bàn cho Brazil tại World Cup, khi đã 34 tuổi 126 ngày. Chỉ huyền thoại Bebeto, người lập công năm 1998 ở tuổi 34 ngày 137 ngày, đứng trên anh ở cột mốc này.

Gabriel Martinelli ăn mừng bàn phút 90+5 giúp Brazil thắng nghẹt thở Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Khi trận đấu chuẩn bị bước vào hiệp phụ, tiền đạo Gabriel Martinelli khép lại màn ngược dòng kịch tính ở phút 95. Bàn thắng của cầu thủ Brazil là pha lập công quyết định muộn nhất trong thời gian thi đấu chính thức của một trận loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1966.

Tiền vệ Bruno Guimaraes tiếp tục là mắt xích quan trọng khi kiến tạo cho Martinelli ghi bàn. Đây đã là pha kiến tạo thứ 4 của anh tại World Cup 2026, chỉ kém kỷ lục 6 kiến tạo trong một kỳ World Cup của huyền thoại Pele năm 1970.

Brazil thoát hiểm, nhưng chiến thắng này cũng phản ánh sự mong manh của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới. Đây mới là lần thứ 2 trong 9 trận World Cup gần nhất bị dẫn trước mà Brazil có thể lội ngược dòng giành chiến thắng, đồng thời là lần đầu kể từ trận gặp Croatia ở World Cup 2014.

Với đại diện châu Á, nỗi đau càng lớn hơn khi họ tiếp tục chưa thể thắng một trận loại trực tiếp World Cup. Nhật Bản đã chơi 5 trận knock-out nhưng đều dừng bước, nhiều hơn bất cứ đội tuyển nào khác mà chưa từng đi tiếp.

HLV Hajime Moriyasu thừa nhận sự thất vọng, song vẫn nhìn thấy dấu hiệu tích cực: “Khoảng cách giữa chúng tôi và các đội hàng đầu đang thu hẹp. Brazil là đội bóng đẳng cấp, nhưng Nhật Bản đang tiến gần tới trình độ ấy”.

Brazil sẽ gặp đội thắng trong cặp Bờ Biển Ngà - Na Uy lúc 3 giờ ngày 6/7 (giờ Hà Nội) ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn