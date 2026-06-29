Canada lập cột mốc lịch sử sau chiến thắng nghẹt thở trước Nam Phi

Cuộc so tài trên sân Los Angeles Stadium (Mỹ) chứng kiến cả Canada lẫn Nam Phi lần đầu bước vào một trận đấu loại trực tiếp World Cup.

Thống kê cho thấy đại diện Bắc Mỹ mới lần đầu vượt qua vòng bảng sau 3 kỳ dự giải, còn đại diện châu Phi cũng phá được giới hạn này ở kỳ World Cup thứ 4.

Đội đồng chủ nhà Canada kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng gặp bế tắc trước hàng phòng ngự kiên cường của Nam Phi.

Hậu vệ Aubrey Modiba từng phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu của Moise Bombito, còn thủ môn Ronwen Williams cản được pha dứt điểm cận thành của Tajon Buchanan.

Canada cũng có tình huống đòi phạt đền khi hậu vệ cánh Richie Laryea ngã trong vòng cấm ở cuối hiệp một, nhưng VAR không thay đổi quyết định của trọng tài.

Trong khi đó, Nam Phi chơi thận trọng, gần như hướng đến hiệp phụ thay vì mạo hiểm đẩy cao đội hình.

Tiền vệ Stephen Eustaquio ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối giúp Canada thắng Nam Phi 1-0 để vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Niềm vui của các thành viên đồng chủ nhà Canada với chiến tích lần đầu vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Khi trận đấu tưởng như không thể phân định trong 90 phút, tiền vệ Eustaquio trở thành người hùng của Canada.

Từ pha phá bóng không dứt khoát của hàng thủ Nam Phi, tuyển thủ Canada khống chế bằng ngực ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút chân phải căng vào góc thấp, đánh bại thủ thành Williams ở phút 90+2.

Bàn thắng muộn giúp Canada tránh khỏi hiệp phụ, đồng thời mang về chiến thắng đầu tiên của họ tại giai đoạn loại trực tiếp World Cup.

Chiến thắng này đưa Canada lần đầu góp mặt ở vòng 16 đội World Cup, thành quả lớn nhất của họ sau 3 lần dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Canada sẽ gặp đội thắng cặp Hà Lan - Ma Rốc ở vòng 1/8, tranh vé vào tứ kết. Đó là lần đầu đội tuyển này tiến sâu đến vậy tại một kỳ World Cup.

Nam Phi dừng bước ở vòng 32 đội, nhưng hành trình của họ vẫn đáng ghi nhận. Đội bóng của HLV Hugo Broos lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup, trước khi chỉ chịu thua bởi cú sút quyết định ở những giây cuối cùng.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn