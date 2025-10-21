Nhật Bản có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Ngày 21-10, bà Takaichi Sanae, 64 tuổi, chính thức trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

Trong cuộc bỏ phiếu quyết định sáng nay 21-10 tại Hạ viện gồm 465 ghế, bà Takaichi đã giành được 237 phiếu ủng hộ - vượt qua ngưỡng đa số cần thiết để chính thức trở thành người kế nhiệm ông Shigeru Ishiba.

Dự kiến bà sẽ được Thượng viện phê chuẩn trong ngày hôm nay và chính thức nhậm chức Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản vào chiều tối cùng ngày.

Sự kiện này diễn ra giữa bối cảnh Đảng Dân chủ tự do (LDP) - lực lượng cầm quyền gần như liên tục suốt hơn nửa thế kỷ - đang đối mặt với khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.

Trước đó hôm 4-10, bà Takaichi được bầu làm lãnh đạo LDP, thay thế cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba.

Là người thuộc phe bảo thủ, bà từng là học trò của cố Thủ tướng Shinzo Abe, nổi tiếng với lập trường cứng rắn trong đối ngoại, đặc biệt là với Trung Quốc, và quan điểm truyền thống về gia đình, xã hội.

Trong nước, bà cam kết tăng chi tiêu công và phục hồi kinh tế nhằm giải quyết khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Tuy nhiên chiến thắng này của bà đã dẫn đến sự tan rã của liên minh 26 năm giữa LDP và Đảng Komeito. Đảng này rút lui vì bất đồng với lập trường bảo thủ của bà và bê bối quỹ đen của LDP, liên quan đến hơn 600 triệu yen tiền quyên góp bị sử dụng sai mục đích.

Mất đa số trong Quốc hội, bà Takaichi buộc phải tìm kiếm đồng minh mới. Tối 20-10, bà đạt được thỏa thuận liên minh với Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP).

Ngoài ra trước thềm bỏ phiếu vào ngày 21-10, nội các của ông Ishiba đồng loạt từ chức, mở đường cho chính phủ mới của bà Takaichi.

Sau khi được bầu, bà Takaichi dự kiến thành lập nội các trong ngày 21-10, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho chính trường Nhật. Tuy vậy thách thức phía trước vẫn rất lớn, khi bà phải điều hành một chính phủ thiểu số giữa bối cảnh kinh tế trì trệ và niềm tin cử tri suy giảm.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ