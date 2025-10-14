Máy bay Nhật Bản quay đầu khẩn cấp vì nghi va chạm đèn trên đường băng

Theo thông báo của hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways (ANA), chuyến bay mang số hiệu ANA 639, khởi hành từ Sân bay Haneda đến Sân bay Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi (miền Tây Nhật Bản) vào lúc 20h50 tối qua (13/10, theo giờ địa phương), đã phải quay trở lại Sân bay Haneda để kiểm tra sau khoảng 1 giờ cất cánh.

Chiếc máy bay gặp sự cố của ANA vào tối hôm qua (13/10). Ảnh: NHK

Trước đó, phi công của chuyến bay này đã liên lạc với đơn vị điều khiển không lưu của sân bay và cho biết: Có thể máy bay đã va chạm với đèn trên đường băng, và sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tấm kính của đèn trên đường băng bị vỡ và văng ra khắp nơi. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cũng cho biết, đèn đường băng đã bị hỏng trong quá trình máy bay Boeing 737 cất cánh, cho thấy bánh xe càng đáp của máy bay có thể đã va vào đèn đường băng.

Toàn bộ 168 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đều được xác nhận an toàn, không ai bị thương tích sau vụ việc. Tuy nhiên, chuyến bay này sau đó được xác nhận đã phải hủy bỏ, đồng thời tất cả các chuyến bay từ Sân bay Iwakuni đến Sân bay Haneda cũng phải hủy bỏ vào sáng nay (14/10).

Trước sự cố này, ANA đã phải ra thông báo “xin lỗi sâu sắc vì sự bất tiện và những lo ngại gây ra cho khách hàng và các bên liên quan”.

Tác giả: Ngọc Huân

Nguồn tin: vov.vn