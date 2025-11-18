Nhật Bản cảnh báo công dân ở Trung Quốc thận trọng

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang xấu đi sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản về vấn đề Đài Loan - Ảnh: REUTERS

Nhật Bản cảnh báo công dân tại Trung Quốc

Theo Hãng tin AFP đưa tin ngày 18-11, Nhật Bản đã cảnh báo công dân của mình tại Trung Quốc tăng cường các biện pháp an toàn và tránh những nơi đông người trong bối cảnh Bắc Kinh và Tokyo đang leo thang căng thẳng về vấn đề Đài Loan.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết khuyến cáo mới nhất là lời nhắc nhở tăng cường an toàn sau khi dư luận Trung Quốc ngày càng có thái độ tiêu cực đối với Nhật Bản trong thời gian gần đây - phản ánh qua truyền thông Bắc Kinh.

“Khi đưa ra thông báo an toàn, chúng tôi đã đánh giá dựa trên cân nhắc toàn diện về tình hình an ninh của trong nước hoặc khu vực, cũng như các điều kiện chính trị và xã hội của quốc gia đó”, ông Kihara phát biểu ngày 18-11.

Trước đó một ngày, Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc cũng đã nhắc nhở công dân tôn trọng phong tục địa phương và thận trọng khi tương tác với người dân Trung Quốc, đồng thời khuyến cáo cần chú ý môi trường xung quanh khi ra ngoài, tránh đi một mình và đặc biệt cẩn trọng khi đi cùng trẻ em.

“Nếu bạn thấy một người hoặc nhóm người trông hơi đáng ngờ, đừng đến gần và hãy rời khỏi khu vực ngay lập tức”, thông báo nêu rõ.

Cùng ngày, theo Hãng tin Reuters, khủng hoảng ngoại giao cũng lan sang lĩnh vực văn hóa - giải trí khi các nhà phát hành phim ở Trung Quốc thông báo ngừng phát hành ít nhất hai bộ phim Nhật Bản.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV gọi đây là “quyết định thận trọng” trong bối cảnh cảm xúc tiêu cực của khán giả Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Theo đó, một số phim Nhật - bao gồm phim hoạt hình “Shin Cậu Bé Bút Chì: Nóng Bỏng Tay! Những Vũ Công Kasukabe” và phim chuyển thể từ manga “Cells at Work!” - vốn dự kiến phát hành trong vài tuần tới sẽ không được khởi chiếu tại Trung Quốc như kế hoạch.

Ngoài ra, phim hoạt hình “Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành” ban đầu được đón nhận tích cực, nhưng doanh thu phòng vé đã giảm sau khi căng thẳng ngoại giao bùng nổ, theo CCTV.

Tokyo tìm cách hạ nhiệt căng thẳng

Căng thẳng giữa hai nước bùng phát sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan. Cụ thể, bà nói rằng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan và đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản, Tokyo có thể đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Ngay sau đó Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt, truyền thông Trung Quốc cũng liên tục chỉ trích phát biểu này. Trung Quốc đáp trả bằng nhiều biện pháp, bao gồm kêu gọi công dân hạn chế du lịch đến Nhật Bản và tuyên bố thủ tướng Trung Quốc không có kế hoạch gặp bà Takaichi bên lề hội nghị G20 tuần này tại Nam Phi.

Theo AFP, cổ phiếu du lịch và bán lẻ của Nhật Bản cũng được ghi nhận giảm mạnh vào ngày 17-11.

Trong khi đó, Nhật Bản đang cố gắng hạ nhiệt căng thẳng. Ông Kihara cho biết dù chưa có quyết định nào về các cuộc gặp song phương tại G20, nhưng Nhật Bản vẫn sẵn sàng tiến hành “nhiều hình thức đối thoại” với Trung Quốc.

Ngày 17-11, nước này cũng cử đặc phái viên Masaaki Kanai sang Trung Quốc để tìm cách xoa dịu tình hình.

Ngoài ra, Nhật Bản hiện phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc trong việc cung cấp các khoáng sản quan trọng cho mọi thứ, từ thiết bị điện tử đến ô tô.

“Nếu chúng ta quá phụ thuộc vào một quốc gia dùng đến biện pháp cưỡng ép kinh tế ngay khi có điều gì đó không vừa ý họ, điều đó sẽ tạo ra rủi ro không chỉ cho các chuỗi cung ứng mà còn cho cả du lịch”, Bộ trưởng An ninh Kinh tế Nhật Bản Kimi Onoda phát biểu hôm 18-11, đồng thời nhấn mạnh việc phụ thuộc như vậy là "nguy hiểm".

Theo Reuters, tính đến thời điểm hiện tại, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Ryosei Akazawa cho biết chưa có thay đổi đặc biệt nào trong các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đối với đất hiếm và các vật liệu khác - nguồn nguyên liệu Nhật Bản phụ thuộc cho ngành điện tử và ô tô.

Lãnh đạo ba hiệp hội doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản cũng gặp Thủ tướng Takaichi để kêu gọi sớm đối thoại với Bắc Kinh, nhấn mạnh “ổn định chính trị là điều kiện để trao đổi kinh tế”.

Theo chuyên gia chính sách đối ngoại Trung Quốc Allen Carlson (Đại học Cornell), dù Nhật Bản đang cố gắng giảm căng thẳng, việc Tokyo từ chối rút lại phát biểu về Đài Loan khiến Bắc Kinh không hài lòng. “Kết quả là hai nước giờ đây đứng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc”, ông nhận định.

