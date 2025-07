Bắt nghi can cướp, kéo lê nữ nhân viên tiệm vàng trên đường

Nghi can thực hiện vụ cướp giật được xác định là Trần Anh Dũng (31 tuổi).

Trước đó, trưa 29/7 Trần Anh Dũng giả khách vào tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3 trên đường Võ Văn Vân, vờ hỏi mua nhẫn rồi cầm ra xe máy bỏ chạy.

Nữ nhân viên của tiệm vàng bị nghi can cướp kéo lê. (Ảnh cắt từ camera an ninh)

Phát giác bị cướp, một nữ nhân viên khác của tiệm vàng đã kịp đuổi theo và nắm cổ áo của Dũng. Tuy nhiên, kẻ cướp đã tăng ga bỏ chạy, kéo ngã nữ nhân viên trên đường.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường lấy lời khai, trích xuất camera an ninh, truy xét nghi phạm.

Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ cướp.

Hiện, Trần Anh Dũng bị Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

