Nhận tiền cọc của người này nhưng bán đất cho người khác để chiếm đoạt tiền tỉ

Bị cáo Phan Thị Hòa tại tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sau 2 ngày xét xử, chiều 15-1, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Phan Thị Hòa (57 tuổi, trú Tam Kỳ, Quảng Nam cũ, giám đốc Công ty TNHH MTV may Minh Phương) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bà Phan Thị Hòa có một lô đất diện tích 1.475,2m2 thuộc phường Trường Xuân (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ). Bà Hòa hứa hẹn, nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng lô đất này cho bà Phạm Thị Hoài Vi và ông Trình Công Phong.

Theo đó, ngày 16-11-2019, bà Hòa ký hợp đồng nhận cọc để chuyển nhượng toàn bộ diện tích 1.475,2m2 cho bà Vi với số tiền là 1,7 tỉ đồng. Nhưng đến ngày 22-1-2020, bà Hòa đã chuyển nhượng lô đất trên cho bà Nguyễn Thị Hoa. Bà Hoa đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Để bà Vi tin tưởng, ngày 23-1-2020, bà Hòa lại tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc mới với bà Vi (thay thế hợp đồng đặt cọc cũ trước đó) trong khi đã chuyển nhượng lô đất cho bà Hoa.

Ngoài ra, bà Hòa ký hợp đồng nhận cọc của ông Trình Công Phong với số tiền 100 triệu đồng để chuyển nhượng cho ông Phong diện tích 6x22m trong tổng diện tích của lô đất 1.475,2m2.

Sau đó, cũng như trường hợp của bà Vi, bà Hòa không thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Phong.

Đến ngày 12-5-2020, để ông Phong tin tưởng, bà Hòa tiếp tục viết giấy hẹn sẽ chuyển nhượng lô đất cho ông này vào cuối tháng 5-2020. Trong khi thực tế lô đất đã được chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Hoa.

Cáo trạng cáo buộc hành vi của bà Hòa sau khi nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, rồi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của bà Vi, ông Phong tổng số tiền 1,8 tỉ đồng.

Tại tòa, bà Hòa không thừa nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hai luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng cần trả hồ sơ điều tra bổ sung và giám định các tài liệu; không thống nhất tội danh và chưa đủ cơ sở kết tội bị cáo…

Trong khi đó, vị đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm bị cáo Hòa khai báo gian dối, quanh co, chối tội. Bị cáo có đầy đủ năng lực nhận thức hành vi, pháp luật nhưng cố ý thực hiện…

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: tuoitre.vn