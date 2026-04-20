Nhan sắc tổng tài "vạn người mê" của Chủ tịch công ty chứng khoán tại đại hội cổ đông 2026: Nghìn tỷ nhưng không lạnh lùng!

Chiều 17/4, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Ngay từ khi xuất hiện, anh Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT SHS đã gây chú ý với phong thái vô cùng cuốn hút, lịch lãm giống như "tổng tài xé truyện" bước ra.

Vẫn chuộng mặc những bộ suit có thiết kế kẻ sọc hoặc kẻ caro tối màu, Chủ tịch SHS lần này vô cùng tinh tế khi cố ý chọn cà vạt màu tím. Màu tím trong chứng khoán biểu thị giá trần, mức giá cao nhất mà một cổ phiếu có thể đạt được trong phiên giao dịch, thể hiện nhu cầu mua áp đảo. Nó đồng nghĩa với việc cổ phiếu tăng kịch biên độ cho phép.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, SHS được cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.718 tỷ đồng, tăng lần lượt 2% và 4% so với năm trước. Tuy nhiên, đà tăng trưởng của năm nay dự kiến sẽ thấp hơn mức 33% của năm ngoái.

Giai đoạn 2026–2030, SHS đặt mục tiêu đạt 5–6% thị phần, lọt top 5 công ty chứng khoán, tăng trưởng margin 80–90% mỗi năm, mảng ngân hàng đầu tư (IB) tăng 50–60% mỗi năm và lợi nhuận sau thuế tăng 25–30% mỗi năm.

Đỗ Quang Vinh, sinh năm 1989, là con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), và bà Lê Thanh Hòa. Anh được biết đến như một doanh nhân trẻ tài năng, đồng thời là một ông bố đơn thân với cuộc sống cân bằng giữa công việc và gia đình.

Đỗ Quang Vinh từng học trung học tại Singapore, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại Đại học East Anglia, Anh. Anh cũng có thời gian làm việc tại Mỹ với vai trò CEO của T&T chi nhánh tại đây. Anh hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

Trước đó, anh đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc dự án CRM, Phó Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ, và Chủ tịch SHB Finance. Đỗ Quang Vinh Vinh được đánh giá là người mang tư duy hiện đại, góp phần thúc đẩy sự đổi mới tại SHB. Anh từng chia sẻ về việc đối mặt với áp lực khi là con trai của bầu Hiển, nhưng luôn lấy đó làm động lực để phát triển.

Về cuộc sống cá nhân, Đỗ Quang Vinh là bố đơn thân của 3 nhóc tì cực đáng yêu. Anh từng công khai trên mạng xã hội về vai trò làm bố vào năm 2020, nhấn mạnh tình yêu thương dành cho các con. Danh tính mẹ của các bé được giữ kín, và anh chưa từng đề cập đến vợ hay hôn nhân trước đây.

Khi nuôi dạy hai nhóc tỳ đầu lòng, Đỗ Quang Vinh chú trọng dạy con tính tự lập, lễ phép và mạnh mẽ. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, như chơi đùa hay dạy dỗ, cho thấy hình ảnh một ông bố tận tụy dù bận rộn với công việc.

Khi làm Chủ tịch, Đỗ Quang Vinh xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, lịch lãm, nghiêm túc trong công việc. Anh thường xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của SHB và SHS với phong thái tự tin, quyết đoán. Ngược lại, trong vai trò người bố, anh thể hiện sự dịu dàng, gần gũi. Những hình ảnh anh chơi với con, chăm sóc con hay chia sẻ về cách nuôi dạy con trên mạng xã hội cho thấy một khía cạnh đời thường, ấm áp.

Tháng 5/2025, Đỗ Quang Vinh đón ái nữ thứ ba sau hơn 5 năm có cặp sinh đôi Gấu - Thỏ. Trước đó, doanh nhân họ Đỗ cùng mẹ sang Mỹ để đón thành viên mới về nhà và công khai diện mạo của Bông khi bé tròn một tháng tuổi.

"Có con là điều may mắn nhất ông trời ban tặng. Nhìn con lớn khôn, trộm vía khỏe mạnh, đáng yêu, thông minh, ngoan ngoãn là phúc phận lớn nhất của người làm cha", anh từng chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo Báo cáo tình hình quản trị của SHB năm 2024, cậu cả nhà bầu Hiển sở hữu 101.383.408 cổ phiếu SHB, tỷ lệ sở hữu 2,768%. Theo thị giá chốt phiên ngày 4/5/2025, số cổ phiếu SHB của Đỗ Quang Vinh tương đương hơn 1.277,4 tỷ đồng.

Ngoài SHB, Đỗ Quang Vinh còn sở hữu một lượng lớn cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Anh đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của doanh nghiệp này.

Theo Báo cáo Tình hình Quản trị của công ty, doanh nhân Đỗ Quang Vinh nắm 12.500.000 cổ phiếu SHS. Theo thị giá chốt phiên ngày 4/5/2025, số cổ phiếu này tương đương 153,7 tỷ đồng.

Tính tổng cộng đến ngày 4/5/2025, doanh nhân Đỗ Quang Vinh đang sở hữu tài sản chứng khoán SHB và SHS là hơn 1.431 tỷ đồng.

