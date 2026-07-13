Điều tra vụ án mạng khiến 3 người tử vong trong đêm

Theo thông tin ban đầu, Lê Minh Cường (SN 1980, trú tại phường Minh Hưng, TP Đồng Nai) và chị Lê Thị Thanh Thi (SN 1990, ngụ phường Lộc Ninh, TP Đồng Nai) cùng làm việc tại công ty ở khu công nghiệp Minh Hưng, TP Đồng Nai và có tình cảm với nhau được hơn 2 năm nay. Thời gian gần đây, Cường với chị Thi có mâu thuẫn tình cảm, chị Thi về nhà bố mẹ đẻ của mình tại khu phố 8, phường Lộc Ninh để ở.

Công an phong toả khu vực xảy ra án mạng.

Chiều 12/7, Cường đi xe máy đến nhà Thi để chơi. Khi đến nơi, cha chị Thi là ông Lê Văn Cư đang nhậu với cùng với con rể là Trần Thanh Hào ở trước hiên nhà của ông Cư. Thấy vậy, Cường mua thêm đồ để nhậu chung, ăn tối với mọi người trong nhà.

Vào khoảng 1h, ngày 13/7, trong lúc nói chuyện, giữa Cường và chị Thi xảy ra mâu thuẫn. Lúc này Cường lấy 1 cái búa chém vào đầu chị Thi và chém nhiều nhát vào đầu và người mẹ của chị Thi là bà Trương Thị Thiệt (SN 1966). Hai nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Lê Quốc Cường vào phòng ngủ của nhà nạn nhân lấy dây điện quấn vào người tự tử và tử vong tại chỗ.

Tác giả: Vũ Hội

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân