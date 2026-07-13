"Người đẹp bí ẩn bậc nhất showbiz Việt": Cuộc sống kín tiếng sau kết hôn với chồng doanh nhân hơn 27 tuổi

Dương Trương Thiên Lý (SN 1989) tại Đồng Tháp. Cô lớn lên trong gia đình tri thức có bố là giảng viên tại Đại học Khoa học Tự nhiên, mẹ là bác sĩ khoa mắt, anh trai và chị gái của Thiên Lý đã tốt nghiệp ngành y và kiến trúc tại Mỹ. Ngoài ra, gia đình Dương Trương Thiên Lý sở hữu quán ăn tại Tp.HCM.

Bản thân Dương Trương Thiên Lý có 10 năm học tại Việt Nam thì 9 năm là học sinh giỏi, riêng năm lớp 10 học chương trình cải cách nên cô chỉ đạt học sinh khá. Hết năm lớp 11, cô sang Mỹ du học và là người Việt duy nhất sống nội trú trong trường Trung học Athenian, Bắc Califonia. Học phổ thông bằng chương trình song ngữ Việt - Pháp, du học đại học Mỹ, Thiên Lý thành thạo cả ba ngôn ngữ, tiếp cận được ba nền văn hóa, dù còn rất trẻ nhưng Lý có phong thái rất chín chắn. Dương Trương Thiên Lý theo học ngành Truyền thông tại Đại học Saint Mary, Mỹ.

Á hậu Dương Trương Thiên Lý trong cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ năm 2008.

Năm 2008 là một năm đầy bước ngoặt với Dương Trương Thiên Lý, khi ấy cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mùa đầu tiên. Với gương mặt cùng vóc dáng cân đối, cô gái 19 tuổi giành vị trí Á hậu 2, trở thành một trong những gương mặt được chú ý của làng nhan sắc Việt. Sau đó, người đẹp này được quyền tham gia Hoa hậu Thế giới thay cho Hoa hậu Việt Nam Trần Thùy Dung (lúc này, Thùy Dung chưa có bằng Tốt nghiệp THPT).

Sau cuộc thi, thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí, Dương Trương Thiên Lý lựa chọn hướng đi khác. Tháng 8/2011, cô gây bất ngờ khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn hay còn được gọi là Tony Toàn - Chủ tịch Ngân hàng Nam Á hơn cô 27 tuổi. Nguyễn Quốc Toàn là con trai của cố doanh nhân Tư Hường, người sáng lập Tập đoàn Hoàn Cầu. Đám cưới của cả hai từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Chân dung doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn, chồng Á hậu Dương Trương Thiên Lý.

Nam doanh nhân và vợ Á hậu trong đám cưới.

Ngoài việc là con trai của cố doanh nhân giàu có nổi tiếng với số tài sản khổng lồ, chồng của Dương Trương Thiên Lý còn sở hữu nhiều khu resort, bất động sản quy mô ở Nha Trang. Sau khi lập gia đình, Dương Trương Thiên Lý có 2 năm "ở ẩn" để sinh con.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, Dương Trương Thiên Lý từng thổ lộ: "Tôi vẫn nghĩ trên đời chẳng bao giờ có hai người hoàn toàn giống nhau hay hoàn toàn phù hợp, giữa vợ chồng quan trọng là có tình cảm tự nhiên. Chúng tôi đến với nhau không có ép buộc. Tôi nhận ra vợ chồng đúng là duyên nợ, vì nặng nợ nên mới ở với nhau chứ không phải là người khác".

Dương Trương Thiên Lý sống kín tiếng sau khi kết hôn.

Đằng sau sự nổi tiếng và quyền lực, cuộc hôn nhân của cô vẫn có nhiều "ẩn số" gây thắc mắc. Bên cạnh những tấm hình gần gũi hiếm hoi trong ngày trọng đại, Dương Trương Thiên Lý và ông Nguyễn Quốc Toàn không bao giờ chia sẻ ảnh chụp cùng nhau ở cuộc sống đời thường lên trang cá nhân. Được biết, con trai cả của Thiên Lý là Quốc Anh, cậu con trai thứ hai là Anh Quốc.

Hình ảnh hiếm hoi về Á hậu và 2 con trai.

Sau khi kết hôn cô chọn sống rất kín tiếng. Người đẹp không dùng mạng xã hội và chỉ xuất hiện trước công chúng khi có công việc thực sự cần thiết. Chính vì vậy một số người đùa rằng, Dương Trương Thiên Lý là một trong những người đẹp bí ấn nhất của showbiz Việt.

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về cách nuôi dạy con, nàng Á hậu tiết lộ: "Tôi nuôi dạy hai con là chính. Vì thế, bố được làm người đàn ông dịu dàng, hay cười với con và rất chiều con. Còn mẹ thì phải đóng "vai ác" khi nghiêm khắc hơn, theo dõi và kèm cặp con sát sao. Nhưng may mắn là hai chàng trai vẫn rất thương mẹ.

Tôi đặt gia đình lên hàng đầu, sau đó mới đến công việc. Vì nếu xem sự nghiệp là số một thì khó vẹn toàn chuyện con cái. Sáng tôi đưa con đi học rồi đi làm, đến chiều về lại ghé đón con, cùng các con ăn tối, dạy con học, đọc sách cho con nghe.

Những ngày cuối tuần, gia đình thường cùng nhau về nhà ngoại vì có sân vườn rộng, bọn trẻ rất thích. Tôi chú trọng đến sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, và không cho phép mình quên trò chuyện với con mỗi tối dù bận như thế nào. Trẻ con lớn lên nhanh lắm, tôi sợ một ngày mình mất đi sự gắn kết và không còn hiểu được chúng nữa".

Không gian sống bình yên của Dương Trương Thiên Lý và gia đình.

Khi rời xa showbiz, Á hậu Dương Trương Thiên Lý tập trung vào lĩnh vực kinh doanh. Người đẹp dần đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của gia đình chồng. Năm 2013, người đẹp gây xôn xao khi Nam Á Bank công bố, cô sở hữu hơn 14,7 triệu cổ phiếu (tương ứng 4,92% cổ phần) có trị giá đến 147 tỷ đồng.

Á hậu Dương Trương Thiên Lý có nhan sắc lẫn tài năng.

Á hậu Thiên Lý được biết đến bà chủ loạt doanh nghiệp "khủng" từ bất động sản đến giáo dục. Thực tế, khác với nhiều mỹ nhân lấy chồng giàu, Dương Trương Thiên Lý mới đích thực là người đẹp kiệm lời. Không ai biết, cuộc sống thực tế của cô ra sao nhưng chỉ nhắc đến gia thế của nhà chồng cô cũng đủ hiểu người đẹp giàu có như thế nào. Ở tuổi ngoài 30, người đẹp có gia đình ấm êm hạnh phúc bên chồng và 2 con. Nhiều người nhận xét, người đẹp rút lui khỏi showbiz, kín tiếng khi đang nổi tiếng là một cuộc "đánh đổi" thông minh khéo léo.

Tác giả: T.Lâm (theo thoitrangvang, suckhoedoisong)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn