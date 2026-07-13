Nóng: Bắt khẩn cấp một nữ diễn viên 40 tuổi nổi tiếng

Mới đây, nữ diễn viên Malaysia nổi tiếng Tisha Shamsir (40 tuổi, tên thật Shanorbiah Shamsir Alam) đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi bị cảnh sát bắt giữ và truy tố với cáo buộc sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo truyền thông Malaysia, Tisha Shamsir bị bắt tại một địa điểm giải trí ở thủ đô Kuala Lumpur sau khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện cô có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm.

Nữ diễn viên Tisha Shamsir

Chỉ ít ngày sau vụ bắt giữ, sáng 10/7, nữ diễn viên đã có mặt tại Tòa án Sơ thẩm Kuala Lumpur để nghe cáo trạng.

Tại phiên xét xử đầu tiên, cô không nhận tội đối với cáo buộc sử dụng ba loại ma túy gồm methamphetamine (ma túy đá), amphetamine và ketamine.

Theo hồ sơ vụ án, kết quả xét nghiệm nước tiểu của Tisha Shamsir được thực hiện vào khoảng 7h30 sáng ngày 7/7 tại Văn phòng Phòng Điều tra Tội phạm Ma túy thuộc Sở Cảnh sát quận Dang Wangi. Kết quả cho thấy mẫu xét nghiệm dương tính với cả ba loại chất nói trên.

Nữ diễn viên bị truy tố theo Khoản 15(1)(a) của Đạo luật Ma túy nguy hiểm năm 1952 của Malaysia. Nếu bị kết tội, cô có thể đối mặt với mức phạt tối đa 5.000 ringgit (RM) hoặc 2 năm tù, đồng thời phải chịu thời gian giám sát từ 2 đến 3 năm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, đại diện công tố đề nghị mức bảo lãnh 4.000 RM cùng một người bảo lãnh. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho biết thân chủ là lao động tự do với thu nhập không ổn định, đã ly hôn và đang phải chu cấp cho cha mẹ lớn tuổi.

Luật sư cũng nhấn mạnh Tisha trước đó đã được cảnh sát cho tại ngoại và luôn hợp tác trong quá trình điều tra, không có dấu hiệu bỏ trốn.

Sau khi xem xét các tình tiết, thẩm phán quyết định cho nữ diễn viên được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1.000 RM cùng một người bảo lãnh. Phiên xét xử tiếp theo được ấn định vào ngày 8/10.

Theo ghi nhận của truyền thông địa phương, Tisha Shamsir xuất hiện tại khu phức hợp tòa án vào khoảng 8h49 sáng trong trang phục màu đen, đeo khẩu trang và đi cùng một số nhân viên an ninh.

Trong suốt thời gian diễn ra phiên xét xử, cô giữ thái độ bình tĩnh và từ chối đưa ra bình luận với báo chí.

Tisha Shamsir là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Malaysia, đặc biệt nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình mang đề tài cảnh sát và điều tra tội phạm.

Vụ việc khiến không ít người hâm mộ bất ngờ và nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội cũng như truyền thông Malaysia.

Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử. Do nữ diễn viên không nhận tội, tòa án sẽ tiếp tục xem xét các chứng cứ và lập luận của hai bên trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Nguồn: The Sun, NST

Tác giả: Hân Ly

Nguồn tin: Phụ nữ mới