Nhan sắc Á hậu Minh Kiên lại gây thất vọng, fans đồng loạt: "Đừng tô son đậm nữa"

Huỳnh Minh Kiên đăng quang ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 (Miss World Vietnam 2023) khi mới chỉ là cô gái 19 tuổi. Khoảnh khắc thuyết phục được BGK với màn trả lời ứng xử ấn tượng và xúc động nhận chiếc vương miện danh giá của cô gái trẻ đã khiến MXH xôn xao về nhan sắc. Khắp các diễn đàn mạng, dân tình cho rằng, nhan sắc của cô nàng không xứng đáng song sau đó, số đông đã "quay xe" thay đổi ý kiến khi "thị tẩm" những tấm hình khoe sắc vóc mộc mạc của chân dài trên trang cá nhân.

Hậu đăng quang, Top 3 Miss World Vietnam 2023 đã ngay lập tức bước vào chuyến Media Tour của mình trò chuyện với truyền thông sâu hơn về đời tư lẫn những câu chuyện hậu trường của cuộc thi ít ai biết.

Cũng giống như nhiều Top 3 khác của các cuộc thi nhan sắc lớn, Top 3 MWVN 2023 cũng được đầu tư, trau chuốt về trang phục lẫn layout make-up.

Song clip được đăng trên fanpage của MWVN đó của Top 3 lại dồn trọn spotlight cho nhan sắc của nàng Á hậu 2. Theo đó, trong 3 concept với váy xanh, vàng, trắng, cả 3 nàng Hoa - Á hậu dường như được giữ nguyên layout trang điểm. Ý Nhi và Đào Hiền nền nã, dịu dàng với mái tóc uốn xoăn bồng bềnh chuẩn Beauty Queen. Cặp chị em khá giống nhau trong cả cách rẽ ngôi. Chính vì điều đó lại càng làm cho sự khác biệt rõ rệt ở Minh Kiên. Chân dài gốc Ninh Thuận để tóc suôn thẳng giống hệt với đêm đăng quang.

Không cần phải mô tả quá nhiều, nhìn vào khung hình của cả 3 concept, đôi môi của Minh Kiên là điều gây lấn cấn nhất.

Cô nàng được đi tông màu đỏ quyền lực với son đỏ thẫm màu, lì màu. Mái tóc của cô lại rẽ ngôi giữa nên vô tình khiến cho nữ sinh 19 tuổi trở nên già dặn.

Huỳnh Minh Kiên sở hữu gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, chiếc cằm chuẩn V-line nên đôi môi dày của cô nàng được tô son full, kẻ viền sắc lẹm này gần như đã "nuốt trọn" gương mặt. Bên dưới clip thu về hàng triệu view, hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Ai nấy đều tỏ rõ quan điểm tiếc nuối cho nhan sắc của Á hậu 2.

Người nhẹ nhàng thì chỉ biết kêu trời, người khó tính hơn lại nhấn mạnh vẫn chưa thẩm được nhan sắc của Á hậu 2.

Fan hương sắc yêu cầu ê-kíp đổi màu son khác cho Minh Kiên.

Cũng giống như nhiều Top 3 vừa đăng quang khác, Top 3 MWVN 2023 có lẽ cũng cần thời gian đầu để định hình phong cách. Các người đẹp mới chỉ là người nổi tiếng chỉ vài ngày nên cần làm quen với ê-kíp trang điểm và làm tóc mới. Á hậu 2 Minh Kiên vốn dĩ sở hữu đôi môi rất dày và gợi cảm. Chân dài Ninh Thuận trước đó còn được khen ngợi có nhiều nét giống với huyền hoại nhan sắc Việt là Việt Trinh.

Đôi môi của Minh Kiên là lợi thế với nhiều loại và tông màu son. Tuy nhiên, cách đánh son của chân dài cần phải được tính toán kĩ lưỡng hơn.

Đôi môi đầy gợi cảm của nàng Á hậu 2 nên tiết chế lại về độ gắt của màu son. Cũng cách đánh son như nhau nhưng là son màu cam đất dịu mắt hơn thì cô nàng lại được khen ngợi như phiên bản hoàn hảo của công chúa Tiana.

Minh Kiên từng chia sẻ, mái tóc dài 1 mét của cô rất khó để ê-kíp phối hợp với các layout trang điểm khác ở đêm chung kết.

Cộng thêm yếu tố thời tiết biển Quy Nhơn mà chân dài gặp không ít khó khăn. Khoảnh khắc cô khóc vì xúc động khi đạt giải lại càng trở thành tâm điểm bàn luận khi đứng cạnh Phương Nhi.

Đồng ý là son đỏ lì nữ quyền này đã từng giúp nhiều mỹ nhân Việt tạo được dấu ấn ở các đấu trường nhan sắc song nó cũng là "con dao 2 lưỡi" khi áp dụng lên đôi môi và gương mặt lẫn phong cách khác nhau của mỗi người.

Sở hữu gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng, được ví von là "Hoa hậu ngàn năm có một" như Tiểu Vy cũng thất bại ê chề khi đánh son đỏ đậm, kẻ tràn viền môi.

Tùy thuộc vào cách đánh, thần thái của mỗi mỹ nhân mà son đỏ có nịnh mặt hay không. Thông thường, son đỏ chỉ nên hợp với những gương mặt cũ, có nhiều năm kinh nghiệm. Kim Duyên từng khiến cả cõi mạng "chấn động" với son này khi đi thi quốc tế. Cô vinh dự rinh về chiếc Tiara Á hậu 2 Miss Supranational 2022.

Phạm Hương về Việt Nam và "quậy đục nước" với tông son đỏ quyền lực.

