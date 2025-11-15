Nhận hối lộ cho phạm nhân ra ngoài, cựu trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần lĩnh án

Chiều nay 14-11, TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Hà Huy Dũng (SN 1970), cựu trưởng khoa Điều trị bắt buộc - Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Hà Nội), 14 năm 6 tháng tù và Vũ Quyết Tiến (SN 1991), cựu phó trưởng Khoa, 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: X.A.

Cùng vụ án, các bị cáo, gồm: Cao Xuân Hùng (SN 1981, trú tại Lạng Sơn) 18 tháng tù; Trịnh Trọng Phương (SN 1974, ở Hà Nội) 3 năm tù; Chu Đình Thực (SN 1984, trú tại Thanh Hóa) 3 năm 6 tháng tù; Vũ Mạnh Cường (SN 1986, trú tại Ninh Bình) 18 tháng tù; Đặng Ngọc Diệp (SN 1979, trú tại Hà Nội) 3 năm tù; Thái Huy (SN 1980, trú tại Nghệ An) 18 tháng tù; Nguyễn Văn Kiên (SN 1993, trú tại Hà Nội); Nguyễn Tiến Quyết (SN 1999, trú tại Hà Nội); Nguyễn Văn Thao (SN 1984, trú tại Hải Phòng) 18 tháng tù cùng về tội "Đưa hối lộ".

Bị cáo Hoàng Lại Nam (SN 1978, trú tại Hà Nội) 6 năm tù về tội "Đưa hối lộ" và 5 năm tù về tôi"Chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy". Bị cáo Trần Thanh Tùng (SN 1974, trú tại Hà Nội) 4 năm tù về tội "Không tố giác tội phạm".

Những bị cáo này đều có từ 2 đến 5 tiền án, hoặc đang bị khởi tố trong các vụ án, nhưng do mắc bệnh nên được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Theo quy định, những bệnh nhân thuộc nhóm này phải được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình điều trị, không được ra khỏi khu vực điều trị.

Theo cáo trạng, năm 2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Hà Nội phát hiện bị cáo Hoàng Lại Nam dù là người phải chữa bệnh bắt buộc nhưng ra khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trái quy định. Xác minh thêm, PA03 thấy nhiều người chữa bệnh bắt buộc khác cũng ra ngoài.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Hà Duy Dũng trong vai trò Trưởng khoa Điều trị bắt buộc đã lợi dụng chức vụ, nhận tiền từ 16 bệnh nhân hoặc từ người nhà của họ với tổng số hơn 886 triệu đồng. Sau đó, Dũng cho người bệnh được ra khỏi nơi điều trị trái quy định.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Hà Duy Dũng khai hằng tháng, các đối tượng muốn ra ngoài đều phải chi khoảng 10 triệu đồng/người. Tiền được đưa cho bị cáo Dũng hoặc cho bị cáo Vũ Quyết Tiến, Phó Trưởng khoa hoặc Bùi Ngân Hà, Điều dưỡng trưởng (đang bỏ trốn).

Từ đầu năm 2023 đến đầu năm 2024, trung bình hàng tháng Dũng, Tiến, Hà sẽ nhận được của các đối tượng bắt buộc chữa bệnh tổng số khoảng 200 triệu đồng. Họ thống nhất trong 3 người, mỗi người được chia khoảng hơn 20 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, họ chia cho khoảng 30 nhân viên của Khoa mỗi người từ 3-5 triệu đồng/tháng; biếu Giám đốc Bệnh viện là Nguyễn Mạnh Phát khoảng 20-40 triệu đồng/lần; biếu Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Đại từ 5-10 triệu/lần; cho Nguyễn Đoàn Mạnh, Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp, từ 5-10 triệu đồng vào các dịp lễ, Tết.

Như vậy, nhóm Hà Huy Dũng, Vũ Quyết Tiến và Bùi Ngân Hà mỗi người hưởng lợi bất chính khoảng hơn 300 triệu đồng. Việc nhận tiền, chia tiền của đối tượng bắt buộc chữa bệnh và đưa tiền cho các nhân viên bệnh viện chủ yếu bằng tiền mặt, không ghi chép lại, không có tài liệu chứng minh.

Ngày 7-8-2025, Cơ quan điều tra ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan với trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và của Phạm Trà Mi, nguyên là nhân viên điều dưỡng, ra xử lý sau.

Với hành vi đưa hối lộ, cơ quan tố tụng xác định các bị cáo phạm tội này, đến nay đều nhận thức đầy đủ hành vi; đã thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra làm sáng tỏ các tình tiết trong vụ án. Ngoài các bị cáo chịu xét xử hôm nay, có 6 người khác cũng đưa hối lộ nhưng hiện họ không có mặt ở bệnh viện nên bị truy nã, bắt được xử lý sau.

Trong quá trình điều tra, khi cảnh sát bắt giữ Hoàng Lại Nam tại căn hộ của bị cáo trong khu Vinhomes Riverside (phường Phúc Lợi, Hà Nội), công an phát hiện Nam cho 2 người khác dùng thuốc phiện trong nhà mình. Do vậy, Nam còn phải chịu trách nhiệm về hành vi "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý".

Với bị cáo Trần Thanh Tùng, cơ quan tố tụng cho rằng anh ta biết rõ bị cáo Nguyễn Tiến Quyết đang bị truy nã về tội "Đưa hối lộ" nhưng không đưa đi đầu thú hoặc trình báo với cơ quan công an. Hành vi này của Tùng phạm vào tội "Không tố giác tội phạm".

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động