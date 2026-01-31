Cao Văn Bình xuất sắc, SLNA vẫn bại trận: Hùng Dũng thẻ đỏ, Hà Nội không đánh rơi chiến thắng

Hai Long ghi bàn mở tỷ số cho CLB Hà Nội trước SLNA. Ảnh: Minh Tú

Hùng Dũng của CLB Hà Nội phạm lỗi thô bạo

Chiều tối 31.1, CLB Hà Nội của HLV Harry Kewell hành quân đến sân Vinh với quyết tâm có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại đây trong 2 năm sau khi có chiến thắng 2-1 trên sân nhà SLNA ở V-League 2024 - 2025.

Mọi thứ đã khởi đầu rất thuận lợi cho đội bóng thủ đô, khi ngay ở phút thứ 8 tiền vệ Hai Long đã mở tỷ số sau đường kiến tạo của Fisher. Đến phút 25, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã nhân đôi cách biệt thành 2-0 sau đường kiến tạo hoàn hảo của Hoàng Hên.

Tuy nhiên, khi rất nhiều người hâm mộ nghĩ đến một trận đấu nhàm chán cùng chiến thắng một chiều cho đội khách, thì bước ngoặt diễn ra ở phút 44, khiến tương quan lực lượng thay đổi hoàn toàn.

Trận đấu diễn ra quyết liệt, nhưng CLB Hà Nội chơi vượt trội hơn. Ảnh: Minh Tú

Trong một tình huống tranh chấp không có gì đặc biệt ở sát đường biên bên phần sân SLNA, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ngô Duy Lân đã xác định đội trưởng CLB Hà Nội Đỗ Hùng Dũng đã phạm lỗi nguy hiểm và rút ngay thẻ đỏ trực tiếp.

Chiến thắng thuyết phục

Việc chơi thiếu người khiến HLV Harry Kewell phải có những điều chỉnh để thích ứng với việc SLNA tràn lên tìm bàn gỡ, trong đó có Daniel vào thay cho tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Hai Long, người đã mở tỷ số cho trận đấu, ở phút 60.

CLB Hà Nội đang chơi tốt hơn dưới tay HLV Harry Kewel. Ảnh: Minh Tú

Sự điều chỉnh này đã tỏ ra hiệu quả khi chỉ 2 phút sau Daniel đã điền tên vào bảng tỷ sô1, nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB Hà Nội. Những nỗ lực cuối cùng của SLNA giúp họ có bàn danh dự ghi bởi Mạnh Quỳnh ở phút 88.

Một chiến thắng khó nhọc hơn dự kiến, nhưng xứng đáng cho thầy trò HLV Harry Kewel giúp họ tạm thời lọt vào tốp 5 trong khi SLNA sẽ chịu áp lực không nhỏ trước khi bước vào vòng 13 và sau đó là kỳ nghỉ Tết.

Tác giả: Linh Nhi

Nguồn tin: Báo Thanh Niên