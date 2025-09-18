Nhà vườn hướng nội 320m2 yên bình giữa trung tâm Hà Nội

Nép mình bên dòng sông Đuống yên ả tại Long Biên (Hà Nội), ngôi nhà có diện tích xây dựng 320m2 được ví như ốc đảo ẩn dật giữa quá trình đô thị hóa. Ảnh: Chimnon studio
Căn nhà được xây dựng cho gia đình gồm bố mẹ và 2 người con. Chủ nhà mong muốn không gian sống nhẹ nhàng chậm rãi, hàng ngày chăm chút cho tổ ấm và cỏ cây. Ảnh: Chimnon studio
Ngôi nhà được thiết kế hướng nội. Các không gian sinh hoạt chung và phòng ngủ được đặt nhìn về phía sau nhà, nơi có một hàng hiên, một khu vườn trải dài xuống bờ sông. Ảnh: Chimnon studio
Phòng khách thoáng mát có view hướng ra khoảng sân cùng màu xanh cây cối. Ảnh: Chimnon studio
Bếp được đưa ra hướng bất lợi thành một trục kỹ thuật, thang và hành lang ở giữa kết nối các không gian. Ảnh: Chimnon studio
Không gian liền mạch thông giữa phòng khách với bếp giúp ngôi nhà trở nên rộng rãi hơn. Ảnh: Chimnon studio
Hình khối và các chi tiết kiến trúc được thiết kế đơn giản, theo nguyên tắc bồi đắp, đặt lên nhau có phần tự do. Ảnh: Chimnon studio
Nội thất phòng ngủ được bố trí phù hợp với cá tính của từng thành viên trong gia đình. Ảnh: Chimnon studio
Khoảng sân nhỏ ngập nắng và xanh mướt. Ảnh: Chimnon studio
Ánh sáng tự nhiên được dẫn lối khéo léo, hòa quyện cùng khoảng hiên, khu vườn trải dài xuống bờ sông, tạo nên không gian sống tĩnh tại và đầy chất thơ. Ảnh: Chimnon studio
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn