Nhà riêng của CEO OpenAI bị ném bom xăng

Cảnh sát San Francisco, Mỹ cho biết trong một tuyên bố sau đó được ông Altman xác nhận, nhà riêng của CEO OpenAI Sam Altman đã bị ném bom xăng vào ngày 10-4. Nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi xuất hiện tại trụ sở công ty và đe dọa phóng hỏa.

CEO của OpenAI Sam Altman

Các sự việc diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ. Theo cảnh sát, một nam thanh niên 20 tuổi đã tiếp cận nhà của ông Altman và ném một "thiết bị gây cháy nổ" gây cháy cổng ngoài, rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Khoảng một giờ sau, cảnh sát nhận được báo cáo về một người có ngoại hình giống nghi phạm đe dọa đốt phá một tòa nhà khác, sau đó được xác định là trụ sở chính của OpenAI tại San Francisco. Nghi phạm đã bị bắt giữ và đang chờ bị truy tố. Cảnh sát chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về động cơ gây án. OpenAI xác nhận cả hai vụ việc, và người phát ngôn của công ty cho biết không ai bị thương.

Altman đã thông báo tình hình vụ việc trong một bài đăng trên blog, chia sẻ một bức ảnh gia đình mình và bày tỏ hy vọng rằng "hình ảnh có sức mạnh này" có thể giúp ngăn chặn các vụ tấn công tương tự.

Ông nói thêm rằng ông đã "đánh giá thấp sức mạnh của ngôn từ và những câu chuyện", đồng thời lưu ý rằng vụ việc xảy ra vài ngày sau "một bài báo gây tranh cãi" về ông và công ty của ông, ám chỉ đến cuộc điều tra của tờ New Yorker nêu chi tiết các cáo buộc về sự lừa dối và những thiếu sót về an toàn tại OpenAI, cũng như sự giám sát chặt chẽ đối với thỏa thuận trị giá 50 tỷ USD gần đây của công ty này với Lầu Năm Góc. Altman cho biết ban đầu ông gạt bỏ những lo ngại đó, nhưng vụ tấn công đã khiến ông phải suy nghĩ lại.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm khó khăn đối với cả Altman và OpenAI. Công ty này đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội về thỏa thuận với Lầu Năm Góc cho phép sử dụng công nghệ của họ trong các hoạt động quân sự mật. Các nhà phê bình cảnh báo rằng các công cụ này có thể cho phép giám sát không cần lệnh, người dùng và nhà phát triển cáo buộc công ty ưu tiên các hợp đồng chính phủ hơn là lòng tin của công chúng.

Trụ sở của OpenAI từng là mục tiêu của những người biểu tình. Tháng trước, các nhà hoạt động đã phản đối, viết những thông điệp bên ngoài tòa nhà, bao gồm: “Công nghệ phục vụ nhân loại, không phải chiến tranh”, “Không có nhà nước giám sát bằng AI”, và “Đã đến lúc từ bỏ chưa?”. Tháng 2-2025, cảnh sát đã bắt giữ 5 người biểu tình chặn lối vào trong một cuộc biểu tình của nhóm Stop AI.

Tác giả: Thu Nguyên

Nguồn tin: anninhthudo.vn