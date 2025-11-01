Vì sao giới trẻ đang bỏ dần xu thế giường truyền thống?

Trong nhiều gia đình trẻ, giường truyền thống đang dần “thất sủng”, nhường chỗ cho các thiết kế mới linh hoạt và giàu tính thẩm mỹ. Những lựa chọn này không chỉ tối ưu diện tích mà còn phù hợp với lối sống hiện đại, đặc biệt tại các căn hộ nhỏ ở đô thị lớn.

Một phần ba cuộc đời con người dành cho giấc ngủ. Vì vậy, lựa chọn giường ngủ phù hợp không chỉ là quyết định thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ – yếu tố thiết yếu cho sức khỏe và tinh thần. Một thiết kế giường đúng nhu cầu giúp cơ thể được thư giãn hoàn toàn, đồng thời tạo nên không gian nghỉ ngơi hài hòa, thoáng đãng.

Trong bối cảnh diện tích sống ngày càng thu hẹp, đặc biệt tại các đô thị lớn, việc tối ưu nội thất phòng ngủ trở thành ưu tiên của nhiều gia đình trẻ. Chính nhu cầu về sự tiện lợi và tối ưu hóa không gian này đang khiến họ bắt đầu nhìn lại những hạn chế của giường truyền thống, mở đường cho sự phổ biến của các thiết kế mới.

Vì sao người trẻ dần quay lưng với giường truyền thống?

Trong nhịp sống đô thị, nơi mỗi mét vuông đều có “giá”, nhu cầu về một không gian linh hoạt trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Những chiếc giường gỗ truyền thống vốn từng là trung tâm của phòng ngủ nay lại bị xem như món nội thất khó hòa hợp với lối sống gọn nhẹ của thế hệ trẻ.

Không gian nhỏ buộc phải đổi thói quen lớn

Sự bùng nổ của các căn hộ diện tích vừa và nhỏ khiến người trẻ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi đưa bất kỳ món đồ nào vào nhà. Một chiếc giường khung lớn có thể chiếm trọn nửa căn phòng, hạn chế không gian sinh hoạt và làm mất đi cảm giác thoáng đãng.

Nhiều người thừa nhận rằng khi đặt một chiếc giường gỗ vào căn phòng chỉ vài chục mét vuông cảm giác như “bị chiếm chỗ”, không còn chỗ để thở. Bài toán diện tích vì vậy trở thành lý do đầu tiên khiến họ muốn tìm giải pháp thay thế.

Nội thất cần làm được nhiều hơn một việc

Giới trẻ hiện nay ưu tiên các sản phẩm đa chức năng, có thể biến đổi theo nhu cầu: ngủ – cất đồ – nghỉ ngơi – làm việc. Giường truyền thống vốn chỉ đảm nhiệm một vai trò nên nhanh chóng lép vế trước các thiết kế giường có hộc kéo, giường nâng thông minh hay thậm chí sofa bed có thể biến hóa trong vài giây.

Trong những căn hộ vốn ít không gian lưu trữ, việc tận dụng được từng khoảng trống, đặc biệt dưới gầm giường trở thành “điểm cộng” lớn mà giường truyền thống gần như không thể cung cấp.

Thay đổi quan niệm về thẩm mỹ

Người trẻ ngày nay tìm kiếm sự tối giản và nhẹ nhàng trong ngôi nhà của mình. Phong cách Nhật Bản, Scandinavia hay Minimalism đều hướng đến các đường nét đơn giản, thấp, gọn, ít chi tiết thừa. Trái lại, giường gỗ truyền thống thường mang cảm giác nặng nề, cồng kềnh, đôi khi bị xem là “quá già” so với thẩm mỹ của những người đang cố tạo dựng không gian sống hiện đại.

Xu hướng đặt đệm trực tiếp lên sàn, dùng giường thấp hoặc khung giường thanh mảnh vì thế trở nên phổ biến vừa hợp thị giác, vừa giúp căn phòng trông rộng hơn.

Nhu cầu linh hoạt trong không gian sống

Phòng ngủ của thế hệ trẻ không chỉ để ngủ. Đó có thể là nơi làm việc, tập yoga, xem phim hoặc đơn giản là không gian thư giãn. Một món đồ cố định, khó di chuyển như giường truyền thống rất khó đáp ứng lối sống linh hoạt này.

Các thiết kế giường mới có thể gấp lại, thu gọn hoặc dễ dàng thay đổi bố cục giúp chủ nhà “làm chủ không gian” thay vì bị cố định bởi một món đồ quá lớn.

Những thiết kế đang lên ngôi trong phòng ngủ của thế hệ trẻ

Không còn bó buộc trong khuôn mẫu giường gỗ truyền thống, các thiết kế giường mới xuất hiện như lời giải cho bài toán diện tích, thẩm mỹ và tính linh hoạt của đời sống đô thị. Nhiều món nội thất từng được xem là “lựa chọn phụ” nay lại trở thành tâm điểm trong phòng ngủ của người trẻ.

Nệm đặt trực tiếp xuống sàn: tối giản, rẻ, dễ tùy biến

Lấy cảm hứng từ phong cách Nhật Bản, xu hướng đặt nệm trực tiếp lên sàn mang đến cảm giác thoáng đãng, mộc mạc và gần gũi. Không khung giường, không chân giường, giải pháp này đặc biệt phù hợp với các căn hộ nhỏ nhờ khả năng tiết kiệm không gian tối đa.

Ngoài sự tối giản, ưu điểm lớn nhất là linh hoạt: chỉ cần cuộn lại hoặc gấp gọn, chủ nhà có thể biến phòng ngủ thành không gian sinh hoạt khác trong tích tắc.

Giá trung bình: Nệm foam chất lượng khá giá 2 – 6 triệu đồng; nệm lò xo hoặc hybrid loại mỏng giá 4 – 10 triệu đồng.

Khung giường “vô hình”: nhẹ bẫng, thoáng mắt

Đây là những khung giường tối giản đến mức gần như… biến mất trong không gian. Khung thép mỏng hoặc gỗ thanh nhẹ nhưng chắc chắn, cao vừa đủ để tạo độ thoáng dưới gầm, giúp phòng ngủ trông rộng hơn.

Khung “vô hình” đặc biệt được ưa chuộng bởi người trẻ muốn giữ tính đơn giản nhưng vẫn cần sự nâng đỡ vững vàng cho nệm.

Giá trung bình: 1,5 – 5 triệu đồng tùy vật liệu

Giường bục, giường tatami: đa năng và hiệu quả lưu trữ

Giường bục và giường tatami đang trở thành lựa chọn “quốc dân” cho căn hộ nhỏ. Thiết kế dạng bục gỗ cao khoảng 25–40 cm, bên trong có thể tích hợp ngăn kéo hoặc khoang chứa đồ. Mặt trên có thể đặt nệm hoặc đơn giản chỉ cần trải thảm tatami là đã có một không gian nghỉ ngơi đúng tinh thần Á Đông.

Với phòng diện tích hẹp, việc nâng toàn bộ khu vực ngủ lên bục giúp mở thêm không gian sinh hoạt bên dưới, đồng thời tạo cảm giác căn phòng “có chiều sâu” hơn.

Dù vậy, các chuyên gia nội thất khuyến cáo, cần thiết kế khe thoáng để nệm được thoáng khí, tránh ẩm mốc.

Giá trung bình: Giường bục đặt đóng từ 8 – 20 triệu đồng; bục tatami kèm nệm từ 6 – 15 triệu đồng

Giường Murphy – giường gấp vào tường: giải pháp cho căn hộ siêu nhỏ

Giường Murphy vốn phổ biến ở Mỹ và châu Âu, nay xuất hiện ngày càng nhiều trong căn hộ studio ở Việt Nam. Khi không sử dụng, giường có thể gấp đứng vào tường, biến phòng ngủ thành phòng làm việc hoặc không gian sinh hoạt.

Thiết kế này phù hợp với những người muốn tận dụng tối đa diện tích hoặc có nhu cầu dùng một phòng cho nhiều mục đích.

Giá trung bình: Bộ khung + cơ cấu nâng hạ từ 10 – 25 triệu đồng; phiên bản kèm tủ lưu trữ hoặc bàn làm việc từ 20 – 40 triệu đồng

Giường nửa chiều cao: gầm rộng, tiện nghi hiện đại

Giường nửa chiều cao (mid-height bed) là phiên bản gọn nhẹ hơn của giường tầng, có độ cao khoảng 80 – 120 cm. Phần gầm rộng rãi có thể tận dụng làm khu vực học tập, kho chứa hoặc góc giải trí mini.

Thiết kế này phù hợp cả cho người lớn sống trong căn hộ nhỏ lẫn gia đình có trẻ nhỏ, nhờ khả năng tổ chức không gian khoa học mà vẫn đảm bảo an toàn.

Giá trung bình: 5 – 15 triệu đồng

Sự thay đổi trong cách lựa chọn giường ngủ của thế hệ trẻ phản ánh một bước chuyển rõ rệt trong quan niệm về tổ ấm: không gian sống không chỉ để ở, mà còn phải linh hoạt, thoáng đãng và phù hợp với nhịp sống hiện đại. Với tốc độ đô thị hóa đang diễn ra, xu hướng tối ưu hóa không gian nhiều khả năng sẽ tiếp tục chi phối các quyết định nội thất trong năm 2026 và cả những năm tiếp theo.

