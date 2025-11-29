Thương tâm bé trai 5 tuổi ở TPHCM tử vong vì ao nước phía sau nhà trọ

Ngày 29-11, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tân Khánh điều tra nguyên nhân bé trai 5 tuổi tử vong ở ao nước sau nhà.

Ao nước phía sau phòng trọ nơi em Q. tử vong

Trước đó, trưa ngày 28-11, em P.Đ.Q. (5 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang cũ) và D.T.P. (5 tuổi, quê Đồng Nai) hiện đang tạm trú tại phường Tân Khánh, TPHCM (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) rủ nhau ra chơi ở ao nước sau phòng trọ.

Một lúc sau, P. chạy vào phòng trọ kêu cứu, báo tin Q. bị đuối nước.

Nghe tiếng kêu cứu của em P., người dân nhanh chóng chạy đến và phát hiện Q. đang ở dưới hồ nước nên nhanh chóng đưa lên bờ.

Dù được sơ cứu ngay sau đó, nhưng em Q. đã không qua khỏi.

Được biết, ao nước nơi bé Q. tử vong là hầm khai thác đất, lâu ngày đọng nước và có độ sâu hơn 1m.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Khánh đến xác minh, điều tra vụ việc.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động