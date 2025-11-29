Chinh phục con đường nguy hiểm nhất thế giới

Tuyến đường băng qua hẻm núi El Chorro, gần khu vực Ardales của tỉnh Málaga, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm, nhưng không phải ai cũng có thể chinh phục toàn bộ một cách dễ dàng.

Được xây dựng từ năm 1901 đến 1905, El Caminito del Rey ban đầu là đường duy nhất để công nhân đi qua hẻm núi và xây dựng hai đập thủy điện mới. Năm 1921, Vua Tây Ban Nha Alfonso XIII đi qua con đường này để khánh thành đập Conde Del Guadalhorce. Theo truyền thống châu Âu, nơi nào có dấu ấn hoàng đế thường được vinh danh với tên gọi “King’s Pathway” (Lối đi của vua), và đó cũng là nguồn gốc tên gọi El Caminito del Rey.

Sau nhiều tai nạn nghiêm trọng, con đường bị đóng cửa từ năm 2000 trong gần 15 năm để chính phủ tiến hành cải tạo, biến nó thành điểm du lịch an toàn hơn. Trước đó, nhiều đoạn đường bê tông đã sập, để lộ các thanh thép, buộc người đi phải đu bám và dùng thiết bị bảo hộ giống dân leo núi. Đến năm 2015, du khách mới có thể trở lại, với lan can bọc lưới và nền gỗ chắc chắn. Quá trình cải tạo này được ghi nhận bằng giải thưởng Europa Nostra về bảo tồn di sản.

Dù nguy hiểm, El Caminito del Rey vẫn thu hút những du khách ưa mạo hiểm nhờ cảnh quan ngoạn mục, với đá núi sừng sững tại khu vực Desfiladero de los Gaitanes. Du khách có thể tự đặt vé khám phá tuyến đường mòn hoặc chọn tour trọn gói qua các công ty du lịch, bao gồm phòng nghỉ, bảo hiểm, dịch vụ hướng dẫn và cơ hội tham quan các điểm lân cận. Mỗi khách tham quan đều được trang bị mũ bảo hiểm và dây an toàn, đảm bảo trải nghiệm vừa phiêu lưu vừa an toàn.

Tác giả: Kim Dung (TH)

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn