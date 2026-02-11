Nhà đầu tư nào sẽ thực hiện dự án điện khí hơn 2 tỷ USD ở Nghệ An?

Hai ‘ông lớn’ năng lượng Hàn Quốc xuất hiện trong 2 liên danh

Tổ công tác theo quyết định số 25/QĐ-UBND vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Theo đó, đến hết ngày 30/1/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận Hồ sơ đề xuất (hồ sơ bổ sung) của các nhà đầu tư về đề xuất thực hiện dự án trên.

Kết quả có 2 Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, gồm: Liên danh Công ty POSO International (Hàn Quốc) - CTCP Đầu tư xây dựng Trung Nam và Liên danh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP Công ty TNHH Mía đường Nghệ An - SK Innovation Co., Ltd (Hàn Quốc).

Hiện, hồ sơ đề xuất thực hiện dự án của 2 Nhà đầu tư nói trên đã được Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chuyển về Sở Tài chính để triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Đồng thời, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đang chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện việc đánh giá Hồ sơ đề xuất của các nhà đầu tư.

Vị trí triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập.

Tiềm lực của các nhà đầu tư ngoại

SK Innovation là tập đoàn kinh tế đa ngành lớn thứ hai của Hàn Quốc, nằm trong top 100 tập đoàn lớn nhất thế giới, năm 2024, doanh nghiệp này có giá trị vốn hóa thị trường đạt 270 tỷ, doanh thu 150 tỷ USD.

Các hoạt động của SK tập trung vào bốn trụ cột chiến lược gồm: năng lượng xanh, bán dẫn – vật liệu tiên tiến, công nghệ thông tin và công nghệ sinh học.

Riêng với LNG, SK Innovation hiện là nhà sản xuất điện tư nhân lớn nhất Hàn Quốc, vận hành các nhà máy điện với tổng công suất gần 5GW, duy trì lợi nhuận kinh doanh ổn định vượt 715 triệu USD trong ba năm liên tiếp.

Tập đoàn này cũng đã tạo được chuỗi giá trị LNG khép kín bằng cách tự nhập khẩu hơn 5 triệu tấn LNG mỗi năm, qua đó đảm bảo năng lực cạnh tranh vượt trội về chi phí

Đến nay, SK đã đầu tư hơn 3,5 tỷ USD vào Việt Nam, chủ yếu thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp lớn như Vingroup, Masan, Imexpharm...

Tuy nhiên, tập đoàn này đã lần lượt rút vốn đầu tư gián tiếp. Hiện tổng giá trị đầu tư chỉ còn khoảng 650 triệu USD.

Trước đó, Tập đoàn SK đã đề xuất tích hợp 2 nhà máy nhiệt điện LNG tại Quỳnh Lập (Nghệ An) và tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), để sử dụng chung kho chứa LNG, bến cảng chuyên dùng; và sân phân phối điện để giải tỏa công suất cho 2 nhà máy.

Phía doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt (theo quy định của pháp luật về đấu thầu).

Trong khi đó, Posco International là công ty con của Tập đoàn Posco, một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất thế giới. Thành lập từ năm 1968, Posco ban đầu tập trung vào sản xuất thép nhưng đã nhanh chóng mở rộng sang các lĩnh vực như xây dựng, năng lượng, công nghệ vật liệu và cơ sở hạ tầng.

Doanh thu năm 2024 của POSCO International đạt hơn 23 tỷ USD, giảm khoảng 2,4% đến 6,5% so với năm 2023. Sự sụt giảm này chủ yếu do nhu cầu toàn cầu yếu và biến động giá năng lượng. Mặc dù doanh thu tổng giảm, công ty vẫn duy trì lợi nhuận ổn định nhờ mảng kinh doanh năng lượng.

Tập đoàn hoạt động tại hơn 50 quốc gia, sở hữu hàng loạt nhà máy, dự án lớn ở Mỹ, Trung Quốc, Đông Nam Á và châu Âu.

Tại Việt Nam, Posco đã đầu tư hơn 1,2 tỷ USD, tập trung vào lĩnh vực thép, xây dựng hạ tầng, năng lượng và logistics. Một số dự án nổi bật có thể kể đến như: Nhà máy Thép Posco Vũng Tàu, thuộc nhóm nhà máy thép lớn nhất Đông Nam Á.

Vào tháng 7/2025, lãnh đạo POSCO International có văn bản gửi Bộ Công thương về đề xuất chỉ định trực tiếp nhà đầu tư phát triển tích hợp Dự án Điện khí LNG Quỳnh Lập và Nghi Sơn.

POSCO International cho rằng, việc chia sẻ hạ tầng LNG giữa Quỳnh Lập và Nghi Sơn không chỉ nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng tại khu vực phía Bắc Việt Nam, mà còn tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, giảm chi phí phát triển và đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án. Phương thức này sẽ đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế quốc gia và đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được triển khai tại thôn Đồng Minh và thôn Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (cũ) tỉnh Nghệ An. Nhà máy có công suất 1.500MW, với tổng mức đầu tư khoảng 2,15 tỷ USD, quy mô đầu tư xây dựng dự án bao gồm các hạng mục: Nhà máy điện khí LNG, kho chứa khí, cảng tiếp nhận, đê chắn sóng và các công trình phụ trợ. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 210 -360 ha, nhu cầu nhiên liệu khí LNG của dự án khoảng 1,15 triệu tấn/năm và cảng tiếp nhận tàu có trọng tải khoảng 100.000 DWT.

