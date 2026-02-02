Nhà cổ 1.600 m2 của Hoàng Mập ở Đồng Nai hiện ra sao?

Mới đây, nghệ sĩ Hoàng Mập chia sẻ việc đã chuyển từ ngôi nhà cổ rộng 1.600 m2 ở Đồng Nai để tới sinh sống tại Di Linh, Lâm Đồng. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Trên trang cá nhân, Hoàng Mập cũng chia sẻ cảm xúc tiếc nuối khi chia tay căn nhà cổ ở Đồng Nai. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Nam diễn viên cho biết, anh vẫn chưa bán được căn nhà mà tạm giao nó cho một người em trông coi. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Căn nhà cổ này là nơi chứa rất nhiều kỷ niệm của nam diễn viên. Có ít nhất 10 bộ phim được quay ở đây như: Nhà ông Hoàng có ma, Hợp đồng yêu đương, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngược dòng sóng bạc...Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Căn nhà cổ của Hoàng Mập nằm ở Trảng Bom, Đồng Nai, cách TP HCM khoảng 50 km. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Hoàng Mập bắt tay xây nhà từ 2015, đến 2017 mới hoàn thành. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Biệt phủ gồm nhiều gian nhà liền kề, có hai cổng chính và phụ. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Ngôi nhà chính 3 gian là một căn nhà cổ được Hoàng Mập mua ở Nam Định, sau đó thuê đội thợ từ Bắc vào lắp ráp. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Toàn bộ căn nhà được làm bằng gỗ lim, huỳnh đàn. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Nội thất trong nhà cũng được chạm trổ cầu kỳ. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Hồ cá Koi tuyệt đẹp trong khuôn viên biệt thự. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Dù không tiết lộ chính xác số tiền bỏ ra để xây dựng cơ ngơi này song Hoàng Mập có lần chia sẻ trên báo giới rằng, chỉ riêng chiếc giường ngủ giá 2,3 tỷ đồng. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Căn biệt thự cổ được Hoàng Mập xây dựng tâm huyết suốt 3 năm trời, là công sức của đại gia đình anh, tự tay trồng từ cành cây ngọn cỏ. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn