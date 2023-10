Nhà báo Nguyễn Hữu Bắc - Doanh nhân du lịch giàu lòng thiện nguyện

Kỳ 2 - Doanh nhân, nhà báo đam mê những hành trình thiện nguyện

Cuối năm 2022, khi cùng đoàn Câu lạc bộ thiện nguyện Quang Trang - QTAir chuẩn bị kế hoạch đi trao học bổng cho những học sinh nghèo ở huyện Anh Sơn và Con Cuông. Tôi nhận được điện thoại của chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Bắc, một người bạn vừa quen vào tháng 9 khi cùng lên tổ chức Trung thu, tặng áo ấm, áo sao vàng và dép đi học...cho toàn bộ học sinh ở bản Cà Moong, Tương Dương xa tít trong lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ. “Báo cáo chị, em vừa nhận được tiền thưởng giải báo chí viết về du lịch Cửa Lò chị ạ. Em xin ủng hộ toàn bộ tiền thưởng để thêm vào chỗ học bổng trao ở xã Lạng Sơn quê em”. Và từ đó, tôi bỗng nhiên muốn tìm hiểu về người bạn báo chí kiêm doanh nhân trẻ mà nhiều người nói rất “yêu miền núi” này.

Nguyễn Hữu Bắc (Lâm An) cùng các nhà báo, phóng viên nhận giải báo chí viết về du lịch Cửa Lò năm 2022

Từ hơn chục năm trước, Nguyễn Hữu Bắc đã là những người đầu tiên phát động và tham gia tài trợ cho các cuộc thi nghiệp vụ Du lịch tại trường Đại học Vinh, đồng hành cùng Đoàn trường Đại học Vinh các chương trình tiếp sức mùa thi cho học sinh nghèo như chương trình 3.000 suất cơm miễn phí tiếp sức mùa thi năm 2012...

Đầu tháng 11/2022, Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Bắc - Phó trưởng ban Chuyên đề sang nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban Biên tập kiêm thường trực Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ, phát động chương trình Tết ấm về bản.

Được biết, Chương trình Tết ấm về bản là sáng kiến tâm huyết của cá nhân Nguyễn Hữu Bắc đề xuất và được Lãnh đạo toà soạn đồng ý. Chương trình Tết ấm về Bản là chương trình thiện nguyện hướng về học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo do Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt phát động, kết hợp cùng các mạnh thường quân. Trong tháng 12/2022, Tạp chí đã trao hàng trăm phần quà tại các tỉnh như Nghệ An, Yên Bái...

Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt trao 50 triệu đồng thuộc Quỹ tết ấm về bản cho các địa phương còn nhiều khó khăn khu vực miền tây Nghệ An

Cũng nhân dịp Tết 2023, ông Nguyễn Hữu Bắc đã kết nối và phối hợp với Đoàn thanh niên, Ngân hàng BIDV Phủ Diễn trao 5 bộ máy tính để xây dựng phòng học công nghệ thông tin cho điểm trường bản Mon thuộc Trường tiểu học Thạch Giám 2, huyện Tương Dương. Đây là điểm trường lẻ với gần 80 học sinh đang theo học. Trước đây, để học môn máy tính, các học sinh tiểu học phải tự đi xe đạp gần 7 km trên con đường Quốc lộ 7 đầy rẫy nguy hiểm với nhiều phương tiện giao thông để đến điểm trường chính theo học. Thầy cô giáo cũng như phụ huynh học sinh mong muốn có một cơ sở vật chất đầy đủ để con em có thể học môn CNTT tại chính điểm trường. Song với điều kiện kinh tế rất khó khăn của địa phương cũng như phụ huynh, ước mơ đó vẫn mãi chưa thể thực hiện.

Trao máy tính để xây dựng phòng CNTT cho học sinh nghèo Tương Dương

Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo đón Tết Quý Mão năm 2023, với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 11/1/2023, ông Nguyễn Hữu Bắc đã vận động các mối quan hệ cá nhân cùng sự đóng góp của cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp thân hữu như Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Thiện, Công ty Du lịch PhucGroup... trao 40 suất quà Tết vì người nghèo tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, trị giá hơn 20 triệu đồng. Được biết, trước đó vài ngày, Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt cùng Hệ thống Dịch vụ vận chuyển Hàng không Quang Trang, TP Vinh đã trao tặng 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Lạng Sơn huyện Anh Sơn; mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Đoàn công tác và những người bạn trao quà Tết vì người nghèo tại Huyện Đô Lương

Có thể nói, năm 2023 là năm dày đặc các hoạt động thiện nguyện của Doanh nhân, nhà báo Nguyễn Hữu Bắc song dấu ấn lớn nhất chính là việc kết nối những cây cầu vượt lũ. Quỹ thiện nguyện Briar với sự kết nối của Nguyễn Hữu Bắc và Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng cầu dân sinh vượt lũ khuyến học khuyến tài Briar tại bản Xốp Cốc, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, Nghệ An và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vào tháng 4/2023.

Niềm vui khánh thành cầu khuyến học khuyến tài vượt lũ tại huyện Tương Dương

Sau hơn 2 tháng thi công, ngày 6/7/2023, Đảng ủy - chính quyền xã Yên Thắng tổ chức lễ khánh thành công trình cầu vượt lũ khuyến học khuyến tài vượt lũ. Ông Lô Thanh Nhất - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương chia sẻ, việc đầu tư xây dựng Cầu khuyến học khuyến tài bản Xốp Cốc là một việc làm đầy tính nhân văn và thiết thực, có ý nghĩa to lớn giúp Bản và xã Yên Thắng có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, sớm thoát khỏi xã nghèo. Bản Xốp Cốc chủ yếu là đồng bào dân tộc thiếu số. Người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo hơn 50%, giao thông đi lại rất vất vả, bị chia cắt vào mùa mưa lũ. Việc xây dựng cầu vượt suối tránh lũ do Tạp chí Nhân lực Nhân tài kêu gọi đầu tư xây dựng, có ý nghĩa rất quan trọng với người dân bản Xốp Cốc. Đặc biệt là con đường đến trường đối với các em học sinh vùng cao đỡ vất vả, nguy hiểm hơn khi mưa bão về.

Nguyễn Hữu Bắc trong một khoảnh khắc đi thiện nguyện miền núi

Cách đây một tháng, tôi lại có cơ duyên được đi cùng anh bạn trẻ Bắc và các mạnh thường quân từ Ngân hàng BIDV Phủ Diễn lên miền biên viễn Quế Phong để tổ chức trung thu cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Cắm Muộn 2. Những món quà ý nghĩa đã được trao cho các em học sinh vùng cao, khó khăn xã Cắm Muộn giúp các em có một Tết Trung thu ấm áp, đầy yêu thương. Tại chương trình "Trung thu về bản" này, đoàn từ thiện và các tình nguyện viên đã tặng hơn 300 suất quà với áo ấm, đồng phục mùa đông, áo sao vàng....cho toàn bộ các em học sinh trong trường để các em đón một Tết Trung thu vui vẻ, ấm áp, ý nghĩa bên bạn bè, thầy cô và gia đình

Bà Lô Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong chia sẻ: “ chân thành cảm ơn những tình cảm, món quà ý nghĩa mà Tạp chí điện tử nhân lực nhân tài Việt và Ngân hàng BIDV - Phủ Diễn đã mang đến cho học sinh của xã nghèo,vùng sâu vùng xa Cắm Muộn nhân dịp tết Trung thu thông qua sự kết nối của anh Nguyễn Hữu Bắc. Những món quà là niềm động viên tinh thần, góp phần giúp các các em đón tết Trung thu vui vẻ và sẵn sàng cho một mùa đông không lạnh. Từ lâu, anh Bắc không chỉ gắn kết, kêu gọi giúp đỡ nhiều hoàn cảnh, nhiều thôn bản khó khăn của huyện nhà mà còn hỗ trợ nhiều địa phương khác ở miền Tây xứ Nghệ...”

Trung thu Cà Moong là ký ức đi thuyền 2 tiếng và thêm 2 tiếng đi bộ giữa những triền núi dốc đứng để đến với học sinh khó khăn nằm lọt trong lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ

Được biết, dự kiến vào ngày 19/10, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm và các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp công tác an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. “cùng phối hợp, kêu gọi chăm lo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế... để họ vươn lên, ổn định cuộc sống, đặc biệt với các học sinh nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa. Đó là những ưu tiên trong hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, khuyến học khuyến tài mà Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt cũng như cơ quan VPĐD đã thực hiện thời gian qua. Tôi nghĩ, chính đó cũng là cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách hiệu quả, thiết thực nhất, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau để xã hội ngày một tốt đẹp hơn.” Ông Bắc chia sẻ.

Tác giả: Diệp Thảo

Nguồn tin: nguonluc.com.vn