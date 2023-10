Nhà báo Nguyễn Hữu Bắc - Doanh nhân du lịch giàu lòng thiện nguyện

Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An, Sở TT & TT Nghệ An và Hội Nhà báo Nghệ An chúc mừng Lãnh đạo VPĐD khu vực Bắc Trung Bộ của Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt