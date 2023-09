Nhà 3 tầng ở Hà Nội bốc cháy kèm nhiều tiếng nổ lớn

Your browser does not support the video tag.

Video: Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 6/9, tại căn nhà 3 tầng trên đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV, khói đen kèm lửa bốc lên nghi ngút tại tầng thượng của căn nhà. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy.

Khói lửa bốc lên từ căn nhà trên đường Tam Trinh.

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai) cho biết, đám cháy bùng phát ở tầng 3 của ngôi nhà. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chức năng cùng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy tòa chung cư bên cạnh dập tắt ngọn lửa.

Sau khoảng 15 phút, vụ hoả hoạn được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Báo VTC