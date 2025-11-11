Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cùng các đồng phạm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội "Lừa dối khách hàng" vào ngày 19-11 tới.

Các bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 198 Bộ Luật Hình sự vì sử dụng thủ đoạn gian dối trong việc quảng bá và cung cấp sản phẩm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên xuất hiện trong 1 chương trình truyền hình. Ảnh: NLĐO

Cơ quan công tố xác định, hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa dối khách hàng", với khung hình phạt đến 5 năm tù.

Tuy nhiên, trong vụ án này, các bị can đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra, 5 bị can đã tự nguyện khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện và đã tác động để gia đình nộp khắc phục số tiền thu lợi bất chính.

Cụ thể, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nộp 3,2 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thái Hằng nộp 2,18 tỉ đồng; Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỉ đồng; Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỉ đồng.

Riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự "người phạm tội có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác", do từng được tặng Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Hồ sơ vụ án thể hiện, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies ("kẹo Kera") do Công ty Chị Em Rọt sở hữu, đăng ký nhãn hiệu và tự công bố ngày 17-12-2024, được Công ty Asia gia công, đóng gói theo hợp đồng số 01/2024/HĐGC/ASIA-CER ngày 26-11-2024. Là chủ sở hữu và trực tiếp kinh doanh, Công ty Chị Em Rọt chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, công dụng và quảng bá sản phẩm. Trong quá trình sản xuất, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên không kiểm tra, giám sát chất lượng, biết rõ hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo chỉ 0,935%, không đạt tác dụng bổ sung như quảng cáo; đồng thời Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, nguồn gốc nguyên liệu không được xác minh khoa học. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm với 10 loại bột rau, củ, quả chiếm 28,13% và thống nhất xây dựng kịch bản, quay video giới thiệu gian dối về nguồn gốc, công nghệ, hàm lượng chất xơ và công dụng trên mạng xã hội. Hậu quả, từ ngày 12-12-2024 đến 14-3-2025, có 56.385 khách hàng mua 129.617 hộp kẹo, thu tổng 17,55 tỉ đồng, trong đó thu lợi bất chính 12,46 tỉ đồng.

Tác giả: Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người lao động