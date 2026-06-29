Nguyễn Thị Anh cùng 2 gã đàn ông bị bắt giữ, lật tẩy bí mật của "kiều nữ"

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây Công an xã Quỳnh Phụ đấu tranh làm rõ vụ tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã phát hiện Nguyễn Văn Trung (SN 1994, trú thôn Tân Thái, xã Quỳnh Phụ) có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng.

Cụ thể, hồi 11 giờ 45 phút ngày 17/6/2026, Công an xã Quỳnh Phụ tiến hành kiểm tra, phát hiện 05 nam thanh niên gồm Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Hữu Công (SN 1996), trú tại thôn Đồng Ngậu, xã Minh Thọ và 03 đối tượng khác đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ một số dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh, giám định mẫu nước tiểu xác định cả 05 đối tượng đều dương tính với Methamphetamine.

Nguyễn Thị Anh

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Trung đã mua ma túy của Nguyễn Thị Anh (SN 1976, trú thôn An Đồng, xã Vĩnh Hòa, thành phố Hải Phòng). Ngày 18/6/2026, lực lượng Công an triệu tập Nguyễn Thị Anh, Anh tự nguyện giao nộp nhiều gói ma túy đá và 15 viên ma túy hồng ký hiệu “WY”; khai nhận cất giữ để sử dụng và bán kiếm lời. Test nhanh xác định Anh dương tính với Methamphetamine. Kết quả giám định xác định số tang vật thu giữ là ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng trên 9,3 gam.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 23/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Hữu Công về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can Nguyễn Thị Anh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Các đối tượng còn lại đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hàn Linh (T/h)