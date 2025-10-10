Đường tình lận đận của "kiều nữ màn ảnh Việt": 2 lần bị hủy cưới, hôn nhân với nam thần cũng tan vỡ

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, lối diễn xuất tự nhiên và được mệnh danh là “kiều nữ màn ảnh Việt” thế nhưng con đường tình duyên của diễn viên Ngọc Lan lại đầy trắc trở. Cô từng ba lần làm cô dâu hụt và một lần đổ vỡ hôn nhân khiến nhiều người tiếc nuối.

Năm 2008, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Ngọc Lan công khai yêu một chuyên gia trang điểm. Cả hai từng làm lễ đính hôn, dự định tổ chức đám cưới trong năm. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, chuyện tình tan vỡ trong ồn ào.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô khao khát có một mái ấm nhưng bạn trai và gia đình anh lại không sẵn sàng cho hôn nhân.

"Kiều nữ màn ảnh Việt" Ngọc Lan.

Sau mối tình ấy, Ngọc Lan từng công khai xuất hiện bên một người đàn ông lạ mà cô gọi là “chồng”, song mối quan hệ nhanh chóng chìm vào im lặng khiến khán giả không khỏi tò mò.

Đến năm 2014, Ngọc Lan gây chú ý khi công khai yêu một nam diễn viên điển trai, nổi tiếng của showbiz Việt. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện tình tứ trong các sự kiện, thậm chí nam diễn viên còn cầu hôn Ngọc Lan trong ngày sinh nhật của cô. Khi ấy, người hâm mộ tin rằng “kiều nữ màn ảnh” cuối cùng đã tìm được bến đỗ bình yên.

Thế nhưng, đám cưới trong mơ không bao giờ diễn ra. Chỉ ít tháng sau lễ cầu hôn, mối quan hệ của họ kết thúc chóng vánh. Phía nam diễn viên còn lên tiếng phủ nhận chuyện hôn nhân, cho rằng “đám cưới chỉ là do Lan tự nói ra”. Sự việc khiến Ngọc Lan tổn thương sâu sắc.

Sau hai lần dang dở, Ngọc Lan tìm thấy sự an ủi bên diễn viên Thanh Bình - người bạn thân nhiều năm trong nghề. Cả hai tổ chức lễ đính hôn năm 2016 và đón con trai đầu lòng – bé Louis – vào năm 2017. Hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc từng khiến khán giả ngưỡng mộ.

Ngọc Lan đang có cuộc sống bình yên.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2019, cả hai xác nhận đã ly hôn sau nhiều đồn đoán. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên là người trực tiếp nuôi con. Thanh Bình vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc bé.

Trải qua nhiều biến cố, hiện tại Ngọc Lan chọn cuộc sống bình yên, giàu có, tập trung nuôi dạy con trai và dành thời gian cho công việc.

Ngọc Lan sinh năm 1985, từng ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn trong Cổng mặt trời, Thuyền giấy, Bán chồng, Luật trời… Không chỉ là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt, cô còn được khán giả yêu mến bởi tính cách thẳng thắn, sống thật và đầy nghị lực sau những lần vấp ngã.

Từ “cô dâu hụt” đến “bà mẹ đơn thân”, Ngọc Lan vẫn giữ cho mình sự bản lĩnh và niềm tin tích cực. Hành trình tình duyên lận đận khiến cô càng trân trọng cuộc sống hiện tại – nơi chỉ còn tình yêu của con trai là đủ đầy.

Tác giả: Li La

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn