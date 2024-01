Nguyên nhân ban đầu vụ máy bay rơi làm 1 người chấn thương sọ não ở Quảng Nam

Chiều 9-1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết đang điều trị một người bị thương liên quan vụ rơi máy bay quân sự trên địa bàn.

Theo đó, người này được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương ở vùng đầu. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định người đàn ông này bị chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng, rách da đầu. Bệnh nhân vẫn tỉnh, đang được theo dõi tích cực.

Lực lượng chức năng thu dọn mảnh vỡ máy bay

"Bệnh nhân bị tụ máu trong đầu nên tình trạng cũng nặng, các vết thương trên đầu do vật cứng gây ra. Người này cho biết tự nhiên "nghe cái rầm" sau đó được người xung quanh phát hiện bị thương, đưa tới bệnh viện" – lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cho biết.

Theo báo cáo nhanh của UBND thị xã Điện Bàn, vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 9-1, tại khu vực Sa Cát, khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn đã xảy ra vụ máy bay rơi.

Your browser does not support the video tag.

Clip thời khắc máy bay rơi

Máy bay rơi là loại máy bay quân sự Su22, số hiệu 90 của Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không không quân, do phi công Đỗ Tiến Đức (SN 1988) điều khiển.

Theo thông tin do phi công cung cấp, trưa cùng ngày, khi đang bay huấn luyện thì máy bay mất kiểm soát. Phi công nhảy dù xuống đất an toàn, máy bay rơi và phát ra tiếng nổ.

Hiện tại, phi công này sức khỏe ổn định, đã được đưa về Trạm Rada 41 đóng trên địa bàn phường Điện Nam Bắc nghỉ ngơi.

Vụ rơi máy bay làm 1 người dân phường Điện Nam Bắc bị thương là ông Nguyễn Thanh Hùng; làm tốc, hư hỏng mái ngói, sập tường của hộ dân Nguyễn Thanh Chính ở phường Điện Nam Bắc với diện tích gần 100 m2.

UBND thị xã Điện Bàn đang chỉ đạo BCH Quân sự thị xã, Công an thị xã, UBND phường Điện Nam Trung, UBND phường Điện Nam Bắc rào chắn khu vực máy bay rơi, giải tán dân để bảo vệ hiện trường; phối hợp với Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372, Quân chủng phòng không không quân để xử lý vụ việc theo đúng trình tự quy định.

Tác giả: Bích Vân - Hải Định - Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động