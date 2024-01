Clip: Thời khắc phi công nhảy dù thoát nạn trước khi máy bay rơi ở Quảng Nam

Chiều 9-1, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - cho biết địa phương vừa có báo cáo nhanh liên quan vụ máy bay rơi trên địa bàn.

Theo đó, chiếc máy bay chiến đấu rơi vào lúc 11 giờ 10 phút trưa 9-1, tại khu vực Sa Cát, khối phố Bình Minh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn.

Chiếc máy bay rơi làm sụp tường, tốc mái nhà của hộ ông Nguyễn Thanh Chính, diện tích bị hư hại khoảng 100 m2. Ngoài ra, máy bay rơi còn làm 1 người bị thương là ông Nguyễn Thanh Hùng, hiện điều trị tại bệnh viện.

Các cơ quan chức vẫn đang phối hợp điều tra nguyên nhân rơi máy bay.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Thời khắc phi công nhảy dù thoát nạn

Vào thời điểm chiếc máy bay rơi, một người đi đường đã quay lại được khoảnh khắc phi công nhảy dù thoát nạn. Khi phi công vừa nhảy ra, chiếc máy bay đã rơi với tốc độ cực nhanh, rớt xuống mặt đất rồi bốc cháy, cột khói đen cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực.

Chiếc máy bay rơi là Su-22 số hiệu 5880, gặp sự cố trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện.

Chiếc máy bay này thuộc biên chế Sư đoàn Không quân 372, đóng tại Đà Nẵng. Máy bay Su-22 đang được Sư đoàn Không quân 372 sử dụng là tên xuất khẩu của dòng máy bay Sukhoi Su-17 phát triển từ thời Liên Xô, được sản xuất vào cuối thập niên 1980 – 1990.

Trưa 9-1, tại khu vực chiếc máy bay quân sự rơi ở phường Điện Nam Bắc, lực lượng công an, quân sự được cắt cử bảo vệ hiện trường, cơ quan chức năng căng dây xung quanh, không cho người dân vào bên trong.

Tại ruộng rau muống ở khối phố Bình Minh, nhiều mảnh vỡ của máy bay nằm vương vãi. Lực lượng quân sự phối hợp với công an địa phương thu dọn nhiều mảnh vỡ của máy bay.

Người dân địa phương cho hay khoảng 11 giờ 15 phút, họ nghe tiếng nổ lớn rồi chứng kiến máy bay lao xuống ruộng rau muống kể trên. Sóng xung kích của vụ nổ khiến nhà cửa rung lắc, nhiều đoạn tường bị nứt toác, cây cối bị xé toạc. Thậm chí, có căn nhà cấp 4 bị tốc mái.

Sau hơn 1 giờ xảy ra vụ rơi máy bay, tại hiện trường, mùi xăng dầu nghi là nhiên liệu của máy bay vẫn còn bốc lên nồng nặc.

Tác giả: Bích Vân - Trần Thường - Hải Đinh

Nguồn tin: Báo Người lao động