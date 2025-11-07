Nguyễn Filip - hết duyên hay chuyên trị ‘ca khó’?

Nguyễn Filip chưa tạo dựng được niềm tin ở ĐTQG Việt Nam.

Còn ở đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik dường như không còn mảy may đến thủ thành Việt kiều cho chuyến làm khách trên đất Lào sắp tới.

Có lẽ, ngày 6/11, Nguyễn Filip bắt đầu ngày mới bằng một niềm vui khi HLV Mano Polking thông báo anh chính thức trở lại khung thành CLB CAHN sau thời gian vắng mặt. Đó là sự bình phục nhanh hơn dự kiến nhờ nỗ lực tập luyện của thủ môn Việt kiều.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Nguyễn Filip cùng đồng đội phải nhận thất bại trước Macarthur (1-2) tại AFC Champions League Two. Nỗi buồn tiếp tục nhân đôi khi cùng thời điểm, HLV Kim Sang-sik công bố danh dách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027 lại không có tên Nguyễn Filip. Thay vào đó, chiếc lược gia người Hàn Quốc ghi danh 2/3 thủ môn - Nguyễn Đình Triệu và Nguyễn Văn Việt - mà xét về danh tiếng là không thể sánh bằng “người gác đền” có đẳng cấp châu Âu này.

Ngược dòng thời gian, số phận của Nguyễn Filip thật sự long đong trong màu áo của đội tuyển Việt Nam. Dưới thời HLV Troussier, thủ môn này được gọi vào ĐTQG và được kỳ vọng tạo nên một bước tường thành vững chắc. Nhưng cuộc cách mạng nhân sự của ông thầy người Pháp đi trật quỹ đạo chiến thắng khi các cầu thủ ở tuyến trên bị đánh giá là “chính ép” do còn quá non nên dưới cầu môn, Nguyễn Filip phải lãnh hậu quả.

Không mang tiếng sao được khi Nguyễn Filip phải thường xuyên vào lưới nhặt bóng do những trận thua liểng xiểng. Tổng cộng trong 5 trận ở vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023 trước các đối thủ như Nhật, Iraq, Indonesia… Nguyễn Filip bị thủng lưới đến 12 lần.

Khi ông Kim đến để thế chỗ ông Troussier, đội tuyển Việt Nam tìm lại bản năng chiến thắng như ngày nào nhờ sự trở lại của nhiều gương mặt sáng giá, giàu kinh nghiệm. Nhưng số phận lại không mỉm cười với thủ môn của CAHN.

Nguyễn Filip vắng mặt trong đợt tập trung ĐTQG tháng 11.

HLV Kim không chọn một Nguyễn Filip dày dặn để đứng trong khung thành, thay vào đó là một Nguyễn Đình Triệu chưa có nhiều tiếng tăm ở đấu trường quốc tế. Trong chức vô địch ASEAN Cup 2024, Nguyễn Filip chỉ sắm vai trò “thứ yếu” khi chỉ được bắt chính ở 2 trận vòng bảng gặp Indonesia và Philippines.

Sự nghiệp trong màu áo ĐT Việt Nam của thủ môn này đi xuống trong năm 2025. Nguyễn Filip chỉ 1 lần được triệu tập và được trao cơ hội nhưng lại phải nhận thất bại đậm đà 0-4 trước Malaysia hồi tháng 6. Ở đợt hội quân vào tháng 3 cho 2 trận gặp Lào và Campuchia, thủ môn của CAHN không có tên. Tình cảnh cũng tương tự khi ĐT Việt Nam gặp Nepal trong 2 trận hồi tháng 10 và sắp tới là chuyến làm khách trên sân Lào.

Sự vắng mặt thường xuyên và mới nhất là đợt tập trung vào giữa tháng 11 đã đặt ra câu hỏi, Nguyễn Filip hết duyên với ĐT Việt Nam hay là “quân bài chiến lược” của ông Kim chỉ dùng cho những “ca khó” như trận đấu với “đội quân nhập tịch lậu” của Malaysia hồi tháng 6 vừa qua?

Ông Kim từng lý giải, giao tiếp là điểm yếu của Nguyễn Filip do không sõi tiếng Việt nên chọn Nguyễn Đình Triệu bắt chính ở ASEAN Cup 2024. Đó có thể là một lý do nhưng hơn hết, chuyên môn là yếu tố khác để ông Kim đặt thủ môn Việt kiều này ngoài tầm ngắm cho vị trí “gác đền” của ĐT Việt Nam.

Thực lòng, Nguyễn Filip chưa tạo được một niềm tin cho sự ổn định trong một hành trình dài ngay cả ở CLB CAHN. Khi sự thành bại của ĐT Việt Nam quyết định bằng chỉ một vài trận đấu chứ không phải “sai là có cơ hội sửa” như hành trình dài ở V.League thì chuyện ông Kim không tin dùng một Nguyễn Filip hay mắc những lỗi sơ đẳng cũng là điều dễ hiểu.

Tác giả: Chi Lê

Nguồn tin: znews.vn