Trả giá vì chiêu trò lừa đưa người đi du học

Ngày 28/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Trường Sơn (SN 1995), trú xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là lần thứ 2 Sơn thực hiện hành vi lừa đảo. Trước đó, vào tháng 7/2025, Phạm Trường Sơn bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội lừa đảo.

Bị cáo Phạm Trường Sơn tại tòa.



Liên quan đến hành vi phạm tội này, theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2023, Sơn là Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại PVS (có địa chỉ ở TP. Hà Nội).

Mặc dù công ty không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học và không có bất kỳ sự hợp tác, liên kết nào với các tổ chức, cá nhân có chức năng đưa người đi du học nước ngoài, nhưng Sơn vẫn lợi dụng danh nghĩa công ty để đưa ra các thông tin gian dối về việc có thể làm thủ tục đi du học Úc.

Để tạo lòng tin cho bị hại, Sơn cam kết về thời gian xuất cảnh và sẽ hoàn trả tiền nếu không thực hiện được. Sau đó, Sơn yêu cầu các bị hại chuyển tiền nhiều lần với lý do để chi phí làm hồ sơ, tiền đặt cọc và các khoản phí liên quan.

Sau khi nhận tiền, Sơn không thực hiện bất kỳ hoạt động nào để đưa người đi du học mà chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau để che giấu nguồn gốc và sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân và đầu tư vào sàn Forex trên mạng xã hội, bị thua lỗ hết. Tổng số tiền Sơn đã chiếm đoạt của 2 bị hại là hơn 1,13 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai do đầu tư vào sàn Forex thua lỗ, nợ nần nên đã nảy sinh ý định lừa đảo các bị hại bằng thủ đoạn lừa du học Úc. Bị cáo nhận thức hành vi đó của mình là sai trái, vi phạm pháp luật.

Tham dự tòa, các bị hại yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ tiền đã chiếm đoạt. Trước khi phiên tòa diễn ra, Sơn đã tác động gia đình khắc phục một phần tiền cho 2 bị hại.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đã tác động gia đình khắc phục một phần thiệt hại cho bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Phạm Trường Sơn 12 năm tù; tổng hợp với bản án trước buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù. Về dân sự, bị cáo phải tiếp tục bồi thường tiền cho các bị hại.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: Báo Công Lý