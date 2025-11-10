Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý Trẻ Thế giới 2025

Học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Vật lý Trẻ Thế giới năm 2025.

Kỳ thi Olympic Vật lý Trẻ Thế giới năm 2025 (World Young Physicists’ Olympiad – WYPO 2025), quy tụ học sinh đến từ nhiều quốc gia như: Indonesia, Bolivia, Turkmenistan, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Venezuela, Bangladesh, Romania...

Đây là sân chơi uy tín do Tổ chức Olympic STEM OCSO Indonesia sáng lập, nhằm khuyến khích học sinh trung học khám phá tư duy khoa học, nghiên cứu thực nghiệm và vận dụng kiến thức Vật lý vào thực tiễn.

Nội dung cuộc thi được chia thành hai cấp độ:

Cấp độ A: Dành cho học sinh khối lớp 7, 8 và 9.

Cấp độ B: Dành cho học sinh khối lớp 10, 11 và 12.

Đoàn Việt Nam tham dự cấp độ A (dành cho học sinh lớp 7–9) gồm 5 thí sinh tiêu biểu đến từ các trường THCS tại Hà Nội, do thầy Phạm Ngọc Thức (Edufly JSC) làm trưởng đoàn:

Nguyễn Bá Tùng Lâm – Trường liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi sao Hà Nội – Huy chương Bạc

Nguyễn Khánh Ngọc – Trường THCS Phan Chu Trinh – Huy chương Bạc

Đỗ Lương Thùy Dương – Trường THCS Thanh Xuân – Huy chương Đồng

Hoàng Bảo Minh – Trường THCS Thanh Xuân – Huy chương Đồng

Bùi Ngọc Bảo Linh – Trường THCS Thanh Xuân – Huy chương Đồng

Với 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng, thành tích ấn tượng tại WYPO 2025 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam và năng lực hội nhập quốc tế của thế hệ học sinh trẻ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Tác giả: Minh Phong

Ảnh: BTC.

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn