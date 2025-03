Người phụ nữ xông lên xe buýt đánh học sinh bắt nạt con trai mình

Your browser does not support the video tag.

Latea Hentz, 36 tuổi, con gái 17 tuổi và con trai 13 tuổi đã bị camera an ninh trên xe buýt ghi lại đang tấn công một học sinh lớp 8 ở Warren Township, một vùng ngoại ô của Indianapolis, Indiana, Mỹ, vào ngày 6/3, Fox 59 đưa tin.

Khi vụ việc xảy ra, có thể nghe thấy tài xế xe buýt của trường Warren Township nói với Hentz rằng không có phụ huynh nào được phép lên xe.

Theo Fox 59, con gái và con trai của Hentz được cho là đã ngay lập tức tấn công nam học sinh lớp 8.

Hentz và con gái cô còn hét lên đe dọa những đứa trẻ khác trên xe buýt trường học, những đứa trẻ này đã cầu xin họ dừng hành vi hung hăng lại. Tuy nhiên, cả 3 chỉ ngừng đánh cậu bé khi cảnh sát đến.

Cô khai với cảnh sát rằng nạn nhân đã bắt nạt con trai cô trong nhiều tuần và đã tát cậu bé một ngày trước vụ tấn công. Hentz khẳng định rằng trường học của con trai bà đã biết về tình trạng bắt nạt nhưng không làm gì để ngăn chặn.

Theo cảnh sát, Hentz đã tấn công khiến mũi cậu bé 14 tuổi bị gãy và mắt trái bị bầm tím.

Ban đầu, Hentz bị buộc tội hành hung nhẹ, gây rối trật tự công cộng, đe dọa và xâm phạm trái phép.

Tuy nhiên, vào ngày 18/3, Văn phòng Công tố Quận Marion đã buộc tội người mẹ này 4 tội nghiêm trọng: giam giữ người trái pháp luật, hành hung gây thương tích trung bình, đe dọa và xâm nhập trái phép.

Theo các công tố viên, 2 người con của Hentz cũng có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến vụ ẩu đả khi các quan chức vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

