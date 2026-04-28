Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ t.ử v.o.n.g tại Hà Tĩnh

Theo Quyết định truy tìm số 2310/QĐ-CSHS ngày 27/4/2026, lực lượng chức năng xác định Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến) là người bị nghi thực hiện hành vi phạm tội, là người bị tố giác, kiến nghị khởi tố. Hiện đối tượng không rõ đang ở đâu, làm gì.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân phát hiện chị N.T.T.H. (SN 1980, trú cùng thôn An Thịnh) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và triển khai các biện pháp điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp truy tìm Hà Huy Thập. Khi phát hiện đối tượng, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV