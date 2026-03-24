Người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất t.ử v.o.n.g

Chiều 24/3, thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, lực lượng chức năng phường Vinh Hưng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư xuống đất.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h50 cùng ngày, người dân sinh sống tại một tòa chung cư trên địa bàn phát hiện một phụ nữ rơi từ tầng 22 xuống khu vực sân. Do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.Q.T. (33 tuổi, trú tại phường Trường Vinh), hiện đang thuê căn hộ tại tòa nhà nói trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân rơi từ khu vực lan can căn hộ ở tầng 22. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV