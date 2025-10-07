Cụ ông rơi từ tầng 8 Bệnh viện Đa khoa Bình Phước xuống đất tử vong

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng sáng ngày 7/10 tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Bình Phước (phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, nhiều người có mặt tại bệnh viện bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh từ khu vực tầng 8 của tòa nhà.

Hình ảnh cụ ông đeo bám ở ban công

Khi nhìn lên, người dân phát hiện một cụ ông khoảng 80 tuổi đang đu bám ở lan can tầng 8. Mọi người đã nhanh chóng hô hoán và cùng lực lượng bệnh viện triển khai các biện pháp ứng cứu. Tuy nhiên, cụ ông đã rơi tự do xuống đất, nằm bất động.

Các bác sĩ lập tức đến kiểm tra nhưng xác định cụ ông đã tử vong. Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an.

Nạn nhân đã tử vong sau khi rơi xuống đất

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần đùi và áo ngắn tay, tử vong trong tư thế nằm sấp ở lối đi bên hông tòa nhà bệnh viện.

Trưa cùng ngày, các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt, phối hợp với bệnh viện để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ việc.

