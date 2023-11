Người phụ nữ nghi bị sát hại ở Đồng Nai

Ngày 1-11, Công an huyện Thống Nhất phối hợp các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ hơn 50 tuổi.

Gần hiện trường vụ việc

Vào chiều cùng ngày, hàng xóm phát hiện bà T. (khoảng hơn 50 tuổi) tử vong trong nhà ở khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây.

CLIP đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường

Theo các nhân chứng, nạn nhân được phát hiện tử vong với vết thương ở ngực và cổ. Nhận tin báo, công an đã tới phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Hiện công an đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra làm rõ.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Người Lao Động