Lợi dụng việc "làm phép", sát hại em ruột cùng cháu bé 2 tuổi

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, lúc 18h30 ngày 23/10, tại nhà bà Trần Thị B. (SN 1949, ngụ ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng), Nhớ (con thứ 3 của bà B, có biểu hiện tâm thần hoang tưởng), nói là cha của mình (đã chết) nhập hồn vào người.

Tiếp đó, Nhớ cho biết, người con thứ 11 là Mai Trọng T. (SN 1993, ngụ ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng) cùng cháu Đặng Trọng Q. (con anh T, SN 2021) đã bị người khác bỏ bùa. Do vậy, Nhớ thay lời “cha” đã mất kêu tập hợp con, cháu về nhà bà B. để làm lễ xá tội, giải bùa.

Nhớ đã gọi cho 22 người (gồm, các anh, em, con cháu trong gia đình) tập trung tại nhà bà B. Tại đây, Nhớ đóng cửa nhà lại và cùng với người em gái thứ sáu là Tuyền đốt nhang làm lễ, còn những anh, em con cháu thì quỳ lạy.

Trong quá trình làm lễ, Nhớ và Tuyền nói có quỷ nhập về kêu tất cả mọi người trong gia đình trùm mềm nằm dưới sàn nhà để chúng cúng bái người đã khuất. Ban đầu, Nhớ cho rằng, có 6 người trong gia đình bị quỷ nhập.

Để giải vong, Nhớ làm phép bằng cách dùng muỗng cạy miệng từng người đổ rượu, mớm trái cam cho ăn và dùng nhang đang cháy quơ xung quanh người, thổi hơi nóng; đồng thời, giụi nhang đang cháy vào miệng, rồi dùng tay đánh vào ngực, mặt nạn nhân để giải bùa.

Sau khi “làm phép” xong, Nhớ không cho mọi người trong gia đình ra ngoài, vì cho rằng quỷ sẽ nhập trở lại. Trong lúc Nhớ “làm phép”, Tuyền dùng dao múa, chặt chém các đồ vật trong nhà để hỗ trợ cho chị ruột.

Đến 10h ngày 24/10, Nhớ cho rằng, cha con anh T. đã bị quỷ nhập lại, nên kêu Tuyền đè hai cha con nạn nhân để “làm phép”. Lần này, cả hai đổ rượu, nước trà, vắt nước cam, nhét đầu lọc thuốc lá vào miệng hai cha con T, rồi sẽ móc họng để cho các nạn nhân nôn ói. Mặc cho hai cha con anh T. giãy giụa, Nhớ và Tuyền vẫn tiếp tục thực hiện việc trên nhiều lần đến lúc họ tử vong.

Đến lúc này, mọi người trong gia đình hốt hoảng tông cửa bỏ chạy ra ngoài và trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây đã nhanh chóng phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh. Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã bắt giữ hai chị em Nhớ, Tuyền.

