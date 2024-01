Người phụ nữ khóc tức tưởi giữa đường lúc rạng sáng, biết lý do ai nấy cũng đồng cảm

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 2 thanh niên đi xe máy bắt trộm mèo khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

(Video ghi lại cảnh 2 thanh niên đi xe máy vợt trộm chú mèo của nhà dân. Nguồn: Page Ú òa pet)

Theo đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh, 2 thanh niên đi xe máy lúc rạng sáng. Khi đi qua một nhà dân, thấy con mèo nằm trước cửa nhà, thanh niên ngồi sau xe liền nhảy xuống, nhanh tay vợt trộm con mèo rồi lên xe đồng bọn để tẩu thoát.

Khoảnh khắc 2 tên trộm vợt con mèo của nhà dân

Chủ nhà chứng kiến được vụ việc, vội đuổi theo nhưng bất thành. Sau khi thấy 2 tên trộm cùng chú mèo đã "cao bay xa chạy", người phụ nữ bật khóc đầy tức tưởi ở giữa đường.

Chứng kiến mèo cưng bị vợt trộm ngay trước mắt, người phụ nữ gào khóc tức tưởi



Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bức xúc trước hành động trộm cắp của 2 nam thanh niên; bên cạnh đó, cư dân mạng cũng tỏ ra hết sức đồng cảm với chủ nhà.

