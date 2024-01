Cô dâu - chú rể và nụ hôn đầy 'giông bão' khiến dân tình đồng cảm

Your browser does not support the video tag.

(Video: Cô dâu - chú rể và nụ hôn đầy "giông bão" khiến dân tình chú ý)

Theo đoạn clip ghi lại, cô dâu và chú rể đứng trên sân khấu, sau đó MC đã đề nghị cả hai trao nhau nụ hôn để minh chứng tình yêu trước mặt các quan khách.

Trùng hợp, cùng lúc này, giông gió nổi lên khiến các cây cột của rạp cưới bắt đầu lung lay. Những người có mặt tại đám cưới cuống cuồng chạy đến để giữ các cây cột giúp cho rạp cưới không bị ngã xuống.



Tình huống "dở khóc dở cười" này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi đồng cảm cho cô dâu - chú rể khi thời tiết không thuận lợi trong đúng ngày trọng đại.

Cư dân mạng để lại những bình luận như sau:

"Thế này mà thầy bói bảo ngày đẹp. Thôi thì khổ trước sướng sau, đám cưới gặp giông bão thì sau hôn nhân sẽ không gặp bão giông nữa nhé"

"Nụ hôn giông bão là có thật. Đúng là thầy tính không bằng trời tính"

"Cột rạp đã có các anh giữ, hai bạn trẻ cứ hôn nhiệt tình nhé".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn