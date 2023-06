Người phụ nữ 'hổ báo' tát bôm bốp vào mặt chàng trai giữa đường phố, diễn biến sau đó càng bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lạnh cảnh tượng một người phụ nữ tát liên hoàn nam thanh niên ngay trên dải phân cách đường phố đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo đoạn clip ghi lại, hiện trường vụ việc xảy ra ngay dải phân cách giữa đường phố đông đúc. Một người phụ nữ mặc váy 2 dây đang dùng tay tát liên tiếp vào đầu, cổ, vai nam thanh niên mặc áo màu vàng. Mặc chiếc xe đổ rạp bên lề dải phân cách, người phụ nữ vẫn lao vào túm tóc thanh niên rồi tung những cú tát đau điếng.

Đáng nói, thanh niên này không hề cãi lại hay chống trả mà chỉ đứng yên chịu đòn. Sau một hồi hứng chịu đòn đánh của người phụ nữ, anh chạy lại dựng chiếc xe máy rồi ngồi lên. Trong khi đó, người phụ nữ cố gắng đánh thêm vài cái nữa vào người chàng trai rồi cũng ngồi lại phía sau xe.

Xong xuôi cả hai lại rồ máy, tiếp tục di chuyển như chưa hề có vụ xô xát nào xảy ra.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người giật mình trước hành vi hung hãn của người phụ nữ. Cách cô đánh tới tấp vào chàng trai rất bạo lực. Dù vậy, dân tình lại càng thắc mắc hơn về mối quan hệ giữa hai nhân vật bởi người phụ nữ đánh dã man thế nào, chàng trai áo vàng vẫn đứng yên chịu đòn mà không hề phản kháng.

"Anh ấy nhịn tốt thật, đánh dã man lại còn giữa đường phố nữa chứ",

"Đã ngồi lên xe còn đánh cho cố",

"Đề nghị công an vào cuộc điều tra về người phụ nữ bạo lực này. Dù không biết họ có mối quan hệ gì nhưng hành động của cô ta là không chấp nhận được",

"Không biết đầu đuôi thế nào nhưng thấy anh này đàn ông ghê, cỡ nào cũng không đánh phụ nữ",...

Dù chưa rõ nguyên nhân nhưng vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều bàn tán từ cộng đồng mạng.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn