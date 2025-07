Người phụ nữ bước xuống từ ô tô chửi bới rồi hất đổ xe máy đỗ bên đường của nam shipper, lời giải thích sau đó khó chấp nhận

Sự việc xảy ra khi một chiếc ô tô chạy lùi vào hẻm, sau đó một người phụ nữ từ trong xe bước xuống và bất ngờ dùng tay đẩy đổ một chiếc xe máy đang dựng sát tường.

Hành động này ngay lập tức khiến một nam thanh niên, được cho là shipper, từ trong nhà chạy ra, truy đuổi theo đôi nam nữ trên ô tô để yêu cầu giải thích. Hai bên sau đó xảy ra lời qua tiếng lại, tuy nhiên người phụ nữ và tài xế ô tô nhanh chóng rời đi.

Dưới phần bình luận, phần lớn ý kiến cho rằng hành động đẩy đổ xe máy của người phụ nữ là thiếu kiềm chế, thiếu tôn trọng tài sản của người khác, dù có thể bức xúc do xe dựng chắn lối đi.

“Dù lý do gì thì cũng không nên phá hoại tài sản của người khác.”

“Cách hành xử quá nóng nảy. Nếu có vướng lối đi, hoàn toàn có thể nhắc nhở chủ xe chứ không nên hành động như vậy”

Clip MXH

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Hồ Duy Phát - nam shipper (31 tuổi) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h52 ngày 23/7. Thời điểm đó, anh đang trên đường đi giao hàng gặp trời mưa nên tấp xe vào lề và chạy vào nhà người dân gần đó để trú.

“Lúc đó tôi ngồi trong nhà và dùng điện thoại, không rõ xe ô tô khi lùi có bấm còi cảnh báo hay không. Bất ngờ, người phụ nữ ngồi phía sau xe hạ kính, lớn tiếng chửi vào trong nhà. Khi xe vừa lùi ra khỏi hẻm, người phụ nữ mở cửa bước xuống, tiến lại gần và xô ngã xe máy của tôi mà không nói một lời nào”, anh Phát thuật lại.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Phát lập tức chạy theo đôi nam nữ, vừa cãi lý vừa dùng điện thoại quay video để làm bằng chứng. Tuy nhiên, sau một hồi tranh cãi, cả hai người này đã nhanh chóng lên xe rời đi.

Chiều cùng ngày, Công an phường Lái Thiêu đã mời các bên liên quan đến trụ sở làm việc ngay khi tiếp nhận thông tin. Tại đây, tài xế điều khiển ô tô đã thừa nhận sai, gửi lời xin lỗi đến anh Phát và đền bù 500.000 đồng để anh sửa xe.

“Anh tài xế nói lúc đó vì nóng giận nên hành xử chưa đúng, mong tôi bỏ qua. Tuy nhiên, người phụ nữ liên quan trực tiếp đến hành vi đẩy đổ xe thì không đến làm việc với công an”, anh Phát cho biết.

