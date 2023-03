Camera hành trình của chiếc ô tô ghi lại được hình ảnh một người phụ nữ ngồi phía sau xe máy bị quật ngã ra đường, khi mặc áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe. Vụ việc xảy ra ngay đầu ô tô, may mắn là không có va chạm đáng tiếc xảy ra.

Tác giả: Nguyễn Thành

Nguồn tin: arttimes.vn