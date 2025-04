Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 12/4 tại ngã tư giao giữa đường Lý Thái Tổ và đường Huyền Quang, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh.

Theo đó, người phụ nữ đi xe máy đã dừng giữa ngã tư nghe điện thoại, chặn đường của các phương tiện rẽ phải, nên người đàn ông tiến lên nhắc nhở bằng cách dùng chân đạp vào đuôi xe máy.

Người phụ nữ bị đạp vào xe khi chắn đường xe rẽ phải

Tình huống tưởng chừng đơn giản nhưng khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã gây tranh cãi về việc người phụ nữ dừng xe máy ở ngã tư như vậy là chưa đúng tuy nhiên hành động của người đàn ông có quá "mạnh bạo" hay không.

Xét theo pháp luật hiện hành:

Nếu làn đường bên phải trong cùng là làn đường hỗn hợp, dành cho cả xe rẽ phải và đi thẳng, hoặc đường không có phân chia làn đường thì việc dừng xe ở đó không vi phạm.

Nếu làn trong cùng dành cho xe rẽ phải thì người điều khiển phương tiện dừng đèn đỏ ở làn này bắt buộc phải rẽ phải. Những người đi thẳng hoặc rẽ trái mà dừng đèn đỏ ở làn này là vi phạm pháp luật.

Tác giả: Trần Hương (t/h)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn