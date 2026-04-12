Người nhà bệnh nhân nằm gầm cầu thang tránh nắng nóng 40 độ C

Người nhà bệnh nhân nằm dưới gầm cầu thang tránh nắng nóng ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

12h trưa 12-4, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online dọc hành lang trước khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chật kín cảnh người nhà bệnh nhân đứng, ngồi, nằm chờ trên ghế.

Phần lớn những người này có người thân bị bệnh nặng, phải túc trực thường xuyên để hỗ trợ. Phía bệnh viện cũng tăng cường thêm quạt công suất lớn để giảm nhiệt. Dù có quạt, không khí vẫn ngột ngạt, oi bức.

Mỗi lần bác sĩ ra cửa thông báo tình trạng bệnh nhân, những người thân chăm sóc tại đây lại thấp thỏm, âu lo cho sức khỏe người thân phía trong. Để tránh nắng nóng, nhiều người chọn cách trải chiếu, dùng giường xếp nằm trú dưới các gầm cầu thang.

Vừa thay chiếc áo ướt mồ hôi, anh Vi Công Định (42 tuổi, ngụ Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết có chỗ nằm tạm dưới gầm cầu thang đã là may mắn vì nơi này còn mát hơn bên ngoài hành lang.

Cha anh Định bị xuất huyết não, nhập viện điều trị đã hơn một tháng. Suốt thời gian đó, anh gần như "lấy viện làm nhà" để chăm cha.

"Thuê phòng ở ngoài thì tốn kém, hơn nữa ở gần đây, khi bác sĩ thông báo gì về bệnh tình của cha tôi cũng tiện chăm nom. Mấy ngày nay nắng nóng nên càng vất vả hơn", anh Định than thở.

Nền nhiệt tăng cao, không khí oi bức khiến những người lao động thường xuyên làm việc ngoài trời như công nhân xây dựng cầu đường càng thêm vất vả - Ảnh: DOÃN HÒA

Giữa thời tiết nắng nóng hầm hập như "chảo lửa", nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, nhiều người lao động ở Nghệ An vẫn tất bật mưu sinh. Khi mặt trời đứng bóng, dạo quanh một vòng chợ Vinh, không khó để bắt gặp những người bốc vác thuê vẫn miệt mài làm việc.

Nền nhiệt tăng cao, không khí oi bức khiến những người lao động thường xuyên làm việc ngoài trời như công nhân xây dựng cầu đường càng thêm vất vả. Chỉ sau vài ngày nắng nóng liên tiếp, người dân đã cảm nhận rõ mùa hè năm nay đến sớm và khắc nghiệt hơn.

"Trời nắng quá nên cố đi sớm, trưa nghỉ sớm hơn. Nhưng công trình khoán, phải chạy tiến độ nên cũng không tránh được lúc nắng gắt", ông Phạm Văn Tính (52 tuổi, quê Vân Du, Nghệ An), thợ xây, cho biết.

Nắng nóng kèm theo hiệu ứng gió phơn Tây Nam những ngày qua khiến trong khoảng thời gian từ 12h đến 14h, các tuyến phố ở trung tâm Nghệ An hầu như vắng bóng người qua lại. Những người buộc phải ra đường đều mặc quần áo chống nắng, đeo khẩu trang, kính râm kín mít từ đầu đến chân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 11 đến 12-4, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm thấp nhất 35-40%. Tình trạng nắng nóng ở các khu vực này có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Hơn 12h trưa 12-4, các tuyến đường trung tâm phường Thành Vinh, Nghệ An vắng bóng người qua lại - Ảnh: DOÃN HÒA

Những người buộc phải ra đường mưu sinh mặc nhiều lớp áo, khẩu trang chống nóng - Ảnh: DOÃN HÒA

Người nhà bệnh nhân trải chiếu nằm nghỉ trưa ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Một người đàn ông dùng áo che nắng khi đi giữa đường - Ảnh: DOÃN HÒA

Người chở hàng thuê vất vả mưu sinh trong nắng nóng - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân đã cảm nhận rõ mùa hè năm nay đến sớm và khắc nghiệt hơn - Ảnh: DOÃN HÒA

Một người phụ nữ mặc nhiều lớp áo che nắng khi ra đường - Ảnh: DOÃN HÒA

Giấc ngủ trưa của người lao động trong công viên tránh nắng - Ảnh: DOÃN HÒA

Trẻ em nhiều vùng quê nhảy xuống kênh tắm mát giải nhiệt - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ