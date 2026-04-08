Nắng nóng gay gắt ở nhiều nơi vượt 40°C kéo dài đến khi nào?

Nắng nóng gay gắt, nhiều nơi chạm ngưỡng trên 40°C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 08/4, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 37-39°C, có nơi trên 40°C như Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,1°C. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 40-45%.

Khu vực phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C như Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,4°C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 37,7°C. Độ ẩm phổ biến từ 45-50%.

Tại Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng xảy ra diện rộng, có nơi gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C như Phù Yên (Sơn La) 38,7°C, Mai Châu (Phú Thọ) 38,2°C, Ayunpa (Gia Lai) 37,8°C.

Đáng chú ý, một số điểm đo lúc 13h ngày 08/4 ghi nhận nhiệt độ rất cao như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,0°C; Tây Hiếu (Nghệ An) 39,3°C; Đô Lương (Nghệ An) 38,2°C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,9°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,1°C; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 38,3°C; Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39,2°C; Đồng Hới (Quảng Bình) 39,4°C; Đông Hà (Quảng Trị) 39,5°C; Huế 39,1°C; Nam Đông (TP Huế) 39,4°C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,4°C.

Nắng nóng tiếp tục gia tăng trong 48 giờ tới

Dự báo từ ngày 09-10/4, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C; độ ẩm thấp nhất 35-40%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 10-17 giờ.



Khu vực phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm thấp nhất 40-45%, thời gian nắng từ 11-17 giờ.

Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi gay gắt với nhiệt độ 35-37°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm 40-45%, thời gian nắng từ 12-16 giờ.

Nam đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nhiệt độ phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C; độ ẩm 45-50%, thời gian nắng từ 13-16 giờ.

Cảnh báo kéo dài, nguy cơ cháy nổ và sốc nhiệt

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới; riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ khoảng ngày 11/4 có thể xảy ra nắng nóng diện rộng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1; riêng khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế ở cấp 2.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm thấp, nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng tăng cao. Đồng thời, người dân có thể đối mặt với tình trạng mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4°C, đặc biệt tại các khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV